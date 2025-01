Conferència de l’arquitecta i urbanista, Itziar González, al COAA

Cartell anunciant la conferència d’Itziar González (COAA)

Nova xerrada al COAA. Aquest dijous, dia 16 de gener, a les 19 hores, en el marc del 8è cicle de conferències organitzades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) se celebrarà la ponència “Arquitectura social. Com rescatar els barris, viles i ciutats de la mà dels seus habitants”. Anirà a càrrec de d’Itziar González, arquitecta i urbanista. L’acte, obert al públic, es durà a terme a la seu de l’entitat i per a assistir-hi es requereix inscripció prèvia al correu electrònic info@coaa.ad o al telèfon 861 202.

L’urbanisme és una disciplina que endreça el territori i acompanya la vida dels seus habitants i activitats. Tot i així, “al llarg dels anys, es va veient com la qualitat de vida dels nostres veïnats i parròquies i com part del nostre patrimoni arquitectònic, cultural o paisatgístic es va perdent. També veiem la dificultat d’accés a l’habitatge de milers de persones i la desesperança per a recuperar la vida comunitària i la identitat en un món i economia global”, assenyalen des del COAA.

Sota la pregunta de “com recuperar les nostres parròquies i paisatges?”, la conferència d’Itziar González versarà sobre l’arquitectura social i la reordenació del territori de la mà dels seus habitants.





La ponent

En 1996, Itziar González, va obrir el seu propi estudi professional a la ciutat de Barcelona, especialitzant-se en decreixement urbà, optimització d’habitatges públics, rehabilitació de centres històrics urbans i d’edificacions en el medi rural.

Ha estat professora associada del Departament de Composició Arquitectònica de l’ETSAB (UPC) fins a 2005. Des de 2002 s’ha especialitzat en processos de mediació i resolució de conflictes entre ciutadania i administració, a través del disseny i coordinació de la participació i cooperació ciutadana en matèria d’urbanisme i obra pública. Va ser regidora de Ciutat Vella (2007-2010). Amb la UTE Km ZERO, va guanyar al setembre de 2017 el concurs internacional per a la redacció de les estratègies d’actuació i el projecte de urbanització de la Rambla de Barcelona. En el seu currículum també figura el càrrec de presidenta de l’observatori ciutadà contra la corrupció de Catalunya.

Actualment, està dirigint la rehabilitació integral del nucli antic d’Olot (Girona).