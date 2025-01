Una exposició és la primera activitat de l’Orde de Malta a Andorra

El Palau Magistral de la Sobirana Orde de Malta, a Roma (Orde de Malta)

El proper dilluns, dia 13 de gener, es durà a terme la inauguració de l’exposició fotogràfica “900 anys sobre el terreny, al servei dels necessitats”, una mostra dedicada a les activitats humanitàries de la Sobirana Orde de Malta, amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra, Mònica Bonell i el Gran Comanador de l’Orde de Malta, Frey Emmanuel Rousseau. L’acte tindrà lloc a partir de les 18 hores a l’edifici de l’antic Hotel Rosaleda, a Encamp. Aquesta és la primera activitat que realitza l’Orde de Malta a Andorra

Sobre la Sobirana Orde de Malta

Fundada a Jerusalem l’any 1048, la Sobirana Orde de Malta és un subjecte principal de dret internacional i un orde religiós catòlic i laic. La seva missió és donar testimoni de la fe i ajudar els pobres i els malalts. Avui dia està activa en 120 països arreu del món, amb 13.500 membres, 100.000 voluntaris i recolzat per 52.000 metges, infermers i paramèdics. Gestiona hospitals, centres mèdics, consultoris, institucions per a gent gran i persones amb discapacitat, centres per a pacients terminals, així com projectes d’assistència sociosanitària i psicològica per a migrants i refugiats.

Malteser International, l’agència de socors internacional de l’Orde de Malta, proporciona ajut d’emergència en escenaris de guerra i en casos de desastres naturals. Actualment, es dedica a més de 70 àrees d’Ucraïna i als països fronterers. A l’Orient Mitjà, assisteix a les víctimes dels conflictes a Síria i l’Iraq i gestiona l’únic hospital de Betlem amb un departament de cures intensives neonatals. Participa també en les operacions de primers auxilis per a migrants al mar Mediterrani.

L’Orde de Malta és neutral, imparcial i apolítica. Manté relacions diplomàtiques bilaterals amb 114 Estats, relacions oficials amb altres 6 estats i relacions a nivell d’ambaixador amb la Unió Europea. Té l’estatus d’Observador Permanent de les Nacions Unides i està representat a les principals organitzacions internacionals. Des de 1834, la seu del govern és a Roma. El 81è Gran Mestre de la Sobirana Orde de Malta és Frey John T. Dunlap.