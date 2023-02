Conduir sota els efectes de l’alcohol se salda, les darreres hores, amb 4 arrestats i un cinquè per desobediència

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

En les últimes hores, el servei de Policia ha detingut quatre persones per donar positiu en les proves d’alcoholèmia. Es tracta d’un veí del Principat, de 22 anys, amb una taxa d’1,05; una veïna també de les valls, de 32 anys, amb una taxa d’1,19; i dos no residents, de 25 i 39 anys, amb positius d’1,95 i 0,97 grams d’alcohol per litre de sang.

En aquest últim control, els agents també van haver de detenir el passatger del vehicle, un home no resident de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir els policies i intentar evitar la detenció del conductor.