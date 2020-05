Conduir amb canvi manual: errors típics causants d’avaries

A Europa estem habituats als cotxes amb canvi manual. Tanmateix, això no significa que tots sàpiguen utilitzar-ho correctament. Aquests són els errors més habituals que s’observen.

1. La palanca de canvis és només per a canviar de marxes. Recolzar la mà en ella, com si fos un element de descans per a la mà i el braç i tot i sense fer força, provoca desgastos prematurs en les peces de la caixa del canvi. Les varetes internes es van desgastant i es forcen els sincronitzadors.

2. Portar el peu esquerre damunt del pedal d’embragatge, és un error per dos motius. El més evident és conduir incòmodes en portar el peu i la cama en una posició forçada. En l’àmbit mecànic, és que amb aquesta lleugera pressió sobre el pedal reduïm la força d’acoblament de l’embragatge contra el volant d’inèrcia. És un desgast mínim però a llarg termini, redueix notablement la seva vida útil.

3. Canviar de marxa és una maniobra que ha de fer-se amb suavitat. És important marcar bé el canvi i ajudar a la palanca. Molts ho fan bruscament i empenyent el pom en diagonal. Això provoca desgastos i es pot ficar per error una marxa equivocada.

4. Els cotxes nous compten amb el sistema Acte-Hold. Si ens detenim en un pendent, l’electrònica frena el cotxe perquè en iniciar la marxa no “ens caigui”. Però no tots els cotxes ho porten, per la qual cosa veiem a conductors que quan estan detinguts en pendents deixen posada la primera i juguen amb el punt d’embragatge. Això causa desgastos en l’embragatge, reduint la seva vida útil.

5. Sortir cremant roda danya el motor, els pneumàtics i moltes altres peces. El motor gira de gom a gom en buit durant uns segons, la qual cosa danya les peces internes del propulsor. Cremem l’embragatge i es danyen els engranatges de la caixa del canvi i les transmissions, que reben una força difícil d’absorbir

Per actualidadmotor.com