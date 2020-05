La caspa dels gats

Potser no ho sabies, però els gats tenen caspa, a l’igual que els humans. De la mateixa manera que ens passa a nosaltres, es veu més en els gats de pèl fosc. La caspa produeix picor, per la qual cosa el gat es gratarà molt i l’anirà deixant per totes bandes, la qual cosa pot augmentar els brots d’al·lèrgies, tant per a l’animal com per als seus amos. Evitar la caspa és fàcil.

Dóna-li una dieta apropiada que contingui proteïna de carn. Raspalla la teva mascota regularment per a eliminar les cèl·lules mortes de la pell i del pèl, perquè aquestes amb el temps poden causar l’aparició de caspa. Banya’ls. Encara que els gats no són molt amants de l’aigua, cal intentar-ho per a reduir la producció d’aquests petits punts tan desagradables. Si el teu gat es posa massa agressiu, utilitza xampús per a rentar en sec. Si la caspa ja ha aparegut, no et preocupis perquè té fàcil solució.

Consulta al veterinari perquè li posi un tractament amb un xampú especial per al seu tipus de caspa. També solen administrar-se suplements d’àcids grassos essencials, que ajuden a normalitzar la funció cel·lular, però consulta abans al teu veterinari per a conèixer la dosi necessària.

Per Wikifauna.com