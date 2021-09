Comunicat d’Acció Feminista del Dia d’acció global per un avortament legal i segur

Fa literalment tan sols dos dies, diumenge 26 de setembre, San Marino va aconseguir, amb una rotunda victòria del sí mitjançant referèndum, la legalització de l’avortament en les dotze primeres setmanes de gestació, i en embarassos més avançats en cas que la vida de la mare estigui en perill o el fetus presenti anomalies. A partir d’ara, les dones de la petita república que vulguin dur a terme una interrupció de l’embaràs lliure i segura ja no hauran de desplaçar-se a la veïna Itàlia, sinó que ho podran fer dins les seves fronteres. Una fita que encara no han pogut assolir les dones a Andorra, tot i demanar-ho reiteradament des de fa anys.

Avui, Dia d’acció global per un avortament legal i segur, Acció Feminista subscriu, una vegada més, la demanda ja present al nostre manifest fundacional del setembre del 2018: la despenalització de l’avortament per terminis de manera lliure. I seguim sumant-nos a la resta de països del món que continuen reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Perquè el cos de les dones ens pertany només a les dones i, per tant, hauríem de ser nosaltres les úniques amb dret a decidir sobre la nostra llibertat sexual i reproductiva.

La legislació andorrana actual nega aquest dret i exerceix una autoritat violenta i patriarcal sobre el cos de les dones, sobre el cos de la meitat de la població, sense que cap altra llei exerceixi un control similar sobre el cos dels homes. A l’empara de la Constitució, la legislació andorrana reconeix el dret a la vida, però prohibeix interrompre l’embaràs en qualsevol supòsit, fins i tot en els casos en què es posa en risc la vida de la dona. D’aquesta manera, en prioritzar la vida d’un ésser no nat per sobre de la de les dones, les exclou d’aquest dret. Com ja vam reivindicar al segon manifest del març del 2019, estimem la vida, i és per això que volem que es desenvolupi en plenes garanties de dignitat, seguretat i llibertat.

Onze països membres de les Nacions Unides han recomanat al Principat d’Andorra legalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs, entre els quals hi ha la veïna França, governada per un dels coprínceps andorrans. Tot i l’Acord d’associació amb què està treballant el Govern i les ganes d’equiparar-se als països integrants de la Unió Europea, Andorra és, juntament amb Malta i el Vaticà, l’últim reducte europeu que penalitza l’avortament. Un fet que no evita que les dones d’aquests països duguin a terme interrupcions de l’embaràs fora de les seves fronteres, perquè penalitzar l’avortament no n’impedeix la pràctica.

A Andorra, moltes dones encara es desplacen cada any a territoris veïns per poder exercir el dret a decidir sobre el seu propi cos. Penalitzar l’avortament només criminalitza aquestes dones, obligant-les a fer-ho lluny de casa seva, i precaritza encara més les que no tenen els mitjans o els recursos suficients per fer-ho. Volem que les dones d’Andorra puguin decidir sense la necessitat de desplaçar-se, tal com ho poden fer també ara les dones de Sant Marino.

Per tots aquests motius, Acció Feminista exigeix, una vegada més, que el Govern d’Andorra faci un pas endavant en matèria de legislació. Cal que sigui revisada i modificada amb urgència, i cal adequar-la als convenis ratificats per Andorra que exigeixen la garantia de la llibertat sexual i reproductiva de les dones. Segueixen semblant-nos paternalistes i hipòcrites els arguments amb què tracten d’impedir-ho, com la incapacitat per aconseguir la majoria parlamentària, la necessitat de modificar la Constitució o el risc de perdre la sobirania.

Exigim que abans del 28 de setembre vinent Andorra ja no sigui un dels tres únics estats europeus que no respecten el dret a decidir de les dones, sinó que ja formi part dels que garanteixen l’avortament legal, segur i gratuït. Volem que sigui llei.

Acció Feminista