Acord entre Andorra i l’Europol per ampliar la col·laboració en seguretat policial

El Govern d’Andorra i l’Agència de Cooperació Policial de la Unió Europea (EUROPOL) han signat un Acord de treball formal per ampliar i aprofundir la col·laboració en matèria de seguretat policial.

L’acord de treball introdueix un sistema segur per a l’intercanvi d’informació entre les parts, que vincula Andorra amb les autoritats policials dels estats membres de la Unió Europea, així com també amb països tercers i organitzacions associades a l’Europol.

Tal com es detalla en l’acord, Andorra pot considerar fins i tot desplegar un oficial d’enllaç a la seu d’Europol, als Països Baixos, per unir-se a la seva comunitat única d’oficines d’enllaç de les autoritats policials de més de 40 països de tot el món. Jordi Moreno, director del Cos de Policia, i la directora executiva d’Europol, Catherine De Bolle, han estat els representants encarregats de la signatura de l’acord.

La col·laboració reforçarà la relació entre la Policia andorrana amb l’Europol, així com també la cooperació amb la Unió Europea, essencial per complementar les capacitats nacionals per lluitar contra delictes d’abast internacional com el crim organitzat transnacional, el blanqueig de diners, el cibercrim i el terrorisme.

L’acord de treball s’ha materialitzat amb èxit després de meditades negociacions dutes a terme entre els responsables jurídics de l’Europol i del Ministeri d’Afers exteriors juntament amb el Ministeri de Justícia i Interior, a través de la seva Oficina de Cooperació Policial Internacional del Cos de Policia.

L’acord ha entrat en vigor el 25 de setembre del 2021.