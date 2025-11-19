Comportar-se incoherentment

Per a mantenir-se allunyats del malestar mental o, inclús, dels trastorns és fonamental intentar viure com ho desitgem. Perquè encara que no ho aconseguim, el simple fet d’intentar-ho ja ens manté en bona salut mental atès que, som conscients que estem buscant com fer-ho. Amb això vull dir que, si vivim en un país democràtic i, a més a més, no tenim cap discapacitat física, ni mental, és incoherent, no buscar viure com ho desitgem perquè tenim les eines necessàries per a fer-ho. Una vegada som majors d’edat tenim la possibilitat de continuar estudiant o posar-nos a treballar i tenim per davant una quarantena d’anys abans d’arribar a l’edat de jubilació per a aconseguir-ho.
Una època que està més destinada a gaudir dels resultats obtinguts de l’esforç laboral que per buscar una manera de viure atès que, estem condicionats per l’ingrés econòmic i la salut. Així doncs, si volem ser bombers, professors, mèdics, polítics, economistes, advocats, mecànics, plomers, etc. No hi ha excusa per a no intentar-ho perquè, si el problema és econòmic i que, per cert, sol ser el principal, sempre podem estudiar paral·lelament a estar treballant. Per tant, una vegada solucionat aquest contratemps, no hi ha més que viure enfocats a aconseguir el nostre objectiu perquè, si no, estem destinats a la frustració, a viure pensant en el: i si hagués fet això o allò altre.
Per exemple, hi ha gent penedida de no haver viatjat més o de no estar on volia estar per les decisions preses. La vida és massa curta per a no aprofitar les possibilitats que ens ofereix el nostre entorn social i és que, malauradament, no sempre hi seran. Moltes vegades són puntuals i no agafar-les en el seu moment comporta haver-hi d’esperar a les següents, i ningú ens assegura que estarem en condicions mentals o físiques per a poder accedir-hi. L’estat anímic no sempre és el mateix, igual que l’energia vital o les ganes de superació personal i, per desgràcia, són factors que condicionen la motivació per a fer el pas.
