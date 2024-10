Còmoda victòria del BC Andorra contra el Granada (87-71)

Victòria del BC Andorra davant del Granada a la Bombonera (acb photo / Dani Catalán)

El BC Andorra de Natxo Lezkano es consolida en posicions de Copa del Rei després de vèncer a la Bombonera al Granada, en un partit que els del Principat han estat clarament superiors. En el primer quart, el màxim anotador de l’ACB, Jerrick Harding ha començat encertat com ja ve sent habitual, però durant el matx d’aquest dissabte ha hagut de lluitar contra les faltes personals que li xiulaven. Tot i així el nord-americà ha acabat amb 18 punts. La defensa andorrana ha estat la clau del primer període, on el conjunt nazarí tan sols ha estat capaç d’anotar 12 punts, pels 18 dels tricolors.

El segon període ha estat quan els andorrans han trencat el partit, en gran part gràcies a la bona connexió entre Rafa Luz i Ben Lammers. El base brasiler ha repartit fins a 14 assistències en el dia d’avui, mentre el pivot nord-americà Ben Lammers també ha fet un encontre molt complet amb 15 punts, 9 rebots, 5 taps, 3 recuperacions per un 32 de valoració. Gràcies a un triple del base català del BC Andorra, Ferran Bassas, els tricolors s’han anat al vestidor, al descans, amb el 44-26 al marcador.

A l’inici del tercer període els andorrans han tingut un màxim avantatge de +26 punts amb el 52-26. Els de Lezcano doblant en el marcador als granadins, encara que l’exBC Andorra, Amine Noua i Scott Bamford han aconseguit retallar les diferències fins els +16 primer i, posteriorment, +12 al final del tercer quart amb el 65-53.

A l’últim quart el BC Andorra no s’han deixat sorprendre, tot i que en un primer moment els visitants s’han col·locat a 9 punts. Rafa Luz repartint joc i Kyle Kuric des de la línia de tres, han tornat a disparar els del Principat en el marcador en un partit que ha acabat 87-71, i els de Natxo Lezkano es posen amb 3 victòries i 2 derrotes a la part mitja alta de la classificació.

El proper partit dels tricolors serà a la difícil pista de l’Hiopos Lleida, el diumenge 3 de novembre, a les 17 hores.





Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (8), Jerrick Harding (18), Chumi Ortega (2), Nikos Chougkaz (8), Ben Lammers (15), Nacho Llovet (0), Stan Okoye (8), Ferran Bassas (8), Felipe dos Anjos (6), Kyle Kuric (14).

Anotadors del Granada: Gian Clavell (9), Sergi Garcia (7), Amine Noua (19), Pere Tomàs (0), Rubén Guerrero (4), Edgar Vicedo (6), Jonatan Rousselle (4), Scott Bamford (5), Elias Valtonen (8), Agustín Ubal (2), Iván Aurrecoechea (2), Jacob Wiley (5).