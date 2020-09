Comença el Ral·li d’Andorra Històric

Ha començat des del pont de la Rotonda d’Andorra la Vella el 49 Ral·li d’Andorra Històric, prova de regularitat per a automòbils clàssics, en carretera tancada, que organitza l’Automòbil Club d’Andorra. Amb la col·laboració dels participants i del públic, la prova està seguint les més exigents mesures anti covid-19 per a evitar contagis, complint en tot moment el protocol aconsellat per les autoritats sanitàries andorranes.

La gran varietat de vehicles participants inscrits és sempre la nota destacada de la prova. En aquesta 49 edició són 16 les marques representades, la més nombrosa ha estat finalment BMW, amb 15 unitats, seguida de Porsche, amb 13 i Renault, amb 12. L’afluència de pilots de nacionalitat francesa és, com cada any, destacable, liderats per l’equip HJCL Auto Perpignan, tripulacions que junt a les andorranes sumen gairebé mig centenar d’unitats.

Tots els participants utilitzen exclusivament el sistema de mesurament Blunik RX facilitat per l’organització. Blunik RX Experience és un concepte de regularitat que va viure el debut mundial precisament en l’edició 2019 del Ral·li d’Andorra Històric i que es considera el sistema de mesurament del futur en regularitat Sport.

Entre els grans noms de l’automobilisme hi ha dos guanyadors del Ral·li d’Andorra quan la prova era una cursa de velocitat: el dues vegades vencedor Carles Santacreu (Opel Ascona 2000 SR) i el també guanyador, Carles Puig (Renault 5 GT Turbo). Quant a regularitat, destaquen els noms de molts especialistes d’aquesta especialitat, encapçalats per l’equip femení Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2), guanyadores absolutes en 2015 i 2019.

Durant la tarda-nit d’avui dissabte els participants disputaran un total de 6 trams: “Canòlich” (12,39 km), “Canillo” (13,20 km) i “Anyós” (8,50 km), dues vegades cadascun. Per a demà diumenge estan previstes dues passades a “Fontaneda” (12,32 km) i “Ordino” (13,26 km). Aquesta 49 edició compta amb 326,600 km dels quals 114,830 km són de regularitat controlada en carretera tancada, distribuïts entre els citats 10 trams.

El ral·li reprendrà el seu camí per a la segona etapa aquest diumenge a les 9 hores, estant previst que finalitzi a partir de les 13.30 hores en l’aparcament d’autobusos (Prada Casadet), lloc en el qual se situa el centre neuràlgic del ral·li i en el qual es repartiran els acreditatius Finisher i els premis als guanyadors.

Exposició de cotxes de competició i clàssics

Durant tota la jornada d’avui dissabte, primer dia de ral·li, i amb la col·laboració de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics, s’ha pogut admirar una mostra de vehicles de competició i clàssics situada al carrer Bonaventura Riberaygua, exposició que ha permès observar l’evolució de l’automobilisme andorrà al llarg de les últimes dècades.