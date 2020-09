Espot referma el multilateralisme com una eina essencial per combatre l’emergència sanitària

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut aquest dissabte en la 75a Assemblea General de les Nacions Unides. El Debat General d’enguany esdevé històric, tant perquè coincideix amb al setanta-cinquè aniversari de l’organisme internacional, com perquè s’ha celebrat de forma atípica a causa de la situació provocada per la COVID-19. Aquest any, s’ha convidat els líders mundials a participar telemàticament, les seves intervencions estan sent retransmeses en directe en el marc de l’Assemblea.

Durant el seu discurs, Espot ha destacat la importància del multilateralisme “com a antídot contra la confrontació” i també per poder fer afrontar de manera global a la crisi sanitària actual. Ha destacat el rol que ha jugat i està jugant les Nacions Unides que busca des de la millora de les condicions de vida de les persones, fins a qüestions relacionades amb el desenvolupament que s’han convertit en l’element cabdal de l’agenda multilateral. “Cal apel·lar a l’esperit i la visió dels seus fundadors de l’ONU que van saber superar els obstacles d’una guerra horrorosa i les divergències existents per preservar la humanitat”, ha expressat.

És en aquest context que el cap de Govern ha defensat la necessitat d’impulsar un desenvolupament sostenible per reconstruir “millor i més verd, tant en l’àmbit nacional com a escala internacional en l’àmbit de la cooperació, perquè el món ha de ser sostenible o no serà”. Per això Espot ha defensat davant de la Cambra l’acció del Govern i ha deixat clar que “no pensem relegar els esforços en la lluita contra el canvi climàtic a un segon pla”. El líder de l’Executiu ha explicat que Andorra ha plasmat els objectius més ambiciosos de l’Acord de París del 2015 en la Llei de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic.

En aquest camí de reduccions de les emissions i de lluita contra el canvi climàtic, el Principat, sota la Secretaria Pro Tempore de la Cimera iberoamericana, ha recuperat la Conferència de ministres de Medi Ambient. La declaració conjunta “permetrà construir una agenda mediambiental entre els 22 estats membres de la Conferència Iberoamericana”.

Xavier Espot ha posat també sobre la taula la situació dels col·lectius més vulnerables de la societat que han vist accentuades les seves desigualtats a causa de la situació provocada per la COVID-19. Per això ha apel·lat perquè les polítiques governamentals tinguin una visió d’igualtat de gènere i no discriminació, en favor dels infants, la gent gran i de les persones amb diversitat multifuncional. “Hem de posar els mitjans necessaris per evitar que el desordre global provocat per la COVID-19 serveixi per retrocedir en drets”, ha dit.

Per això ha insistit que Andorra “ara més que mai, està al costat de les Nacions Unides en la reformulació d’un ordre multilateral que vetlli per assolir els reptes pendents, els canvis possibles i per concebre aquesta emergència sanitària com una oportunitat per posar fi a un model de desenvolupament i de globalització insostenible i esgotat”.

Finalment, el cap de Govern també ha felicitat Volkan Bozkir per la seva elecció com a president de l’Assemblea General. També ha felicitat al secretari general, António Guterres per la seva tasca en la situació actual de crisis mundial.