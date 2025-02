Com triar el labial vermell ideal segons el teu to de pell

Una dona amb el to labial vermell força marcat (Cara Delevigne per l’Oréal Paris)

Davant ell ningú queda indiferent: o encanta o es fuig d’ell. No obstant això, si hi ha alguna cosa que no podem dubtar és que amb ell ens sentim més empoderades. Per això, els labials vermells són poc usats per dones que prefereixen passar desapercebudes… T’expliquem com triar el labial vermell que més potenciarà la teva bellesa natural.

Ah! Possiblement, ja ho hauràs sentit, però si no és així, hauries de saber que en època de crisi o guerres, aquest to de llavis ajuda les dones a enfrontar-se amb la dura realitat. No obstant això, trobar el labial vermell ideal pot ser una cosa complicada…





Passos per a triar el labial vermell perfecte

L’error més comú a l’hora de triar un vermell de llavis és que no ens fixem en el seu subto. Subto que, en tot moment, ha de ser el mateix que el de la nostra pell.

El pintallavis vermell amb pigments grocs (el que tira més a taronja) és el més adequat per a pells càlides. No obstant això, el vermell amb pigments blaus (tirant a morat) és l’idoni per a pells fredes. Si uses el que millor s’adapta al de la teva pell, llavors hauràs triomfat.

Si no saps de quin subto és la teva pell, només has d’observar les venes del teu avantbraç: si són verdes, la teva pell té un matís càlid; si són blavoses, el teu matís és fred. També és possible que no sàpigues si són d’una tonalitat o una altra. En aquest cas és molt possible que sigui neutre. Aquest detall t’ajudarà a seleccionar el to de vermell que millor t’afavoreixi.





Tons de pell i labials recomanats:

– Pell clara: Opta per vermells amb subtons freds i blavosos, com a cirera, gerd o vi negre. Aquests colors complementen i realcen la lluminositat de la teva pell. Per exemple, l’actriu Ester Expósito sol lluir tons vermells que destaquen en pells clares.

– Pell mitjana o neutra: Tens l’avantatge que tant els tons càlids com els freds et quedin bé. Prova amb vermells clàssics, com el vermell poma o maduixa, per a ressaltar el teu rostre.

– Pell fosca: Els vermells amb matisos càlids i taronges, com el vermell maó o coral, són ideals per a tu. Aquests tons aporten calidesa i harmonitzen amb la teva pell. L’actriu Salma Hayek és un exemple de com els labials vermells intensos poden afavorir i il·luminar a les pells brunes.





Consells pràctics per a maquillar-te de vermell els llavis

Després de maquillar el teu rostre i ulls, és el moment dels llavis. Recorda que no convé potenciar molt els ulls i els llavis, opta per una cosa o l’altra…

– Exfolia i hidrata els teus llavis: Abans d’aplicar el labial, assegura’t que els teus llavis estiguin suaus i hidratats per a un acabat uniforme.

– Perfila els teus llavis: Utilitza un deliniador del mateix to que el labial per a definir i evitar que el color es desbordi.

– Aplica amb precisió: Usa un pinzell per a llavis per a una aplicació més controlada i precisa.

– Tria la textura adequada: Si busques un acabat durador, opta per labials mats; per a un efecte més fresc, els labials setinats o brillants són ideals.





Per bellezactiva.com