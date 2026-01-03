Com se celebra la nit de Reis arreu del món

La nit de Reis, la del 5 al 6 de gener, és una de les més màgiques de l’any per a milions d’infants —i no tan infants— d’arreu del món. Tot i que l’origen de la festa es troba en la tradició cristiana de l’Adoració dels Reis Mags, la manera de celebrar-la varia molt segons el país, la cultura i els costums locals. Aquestes diferències fan de la nit de Reis una celebració rica, diversa i plena de significats.
A Andorra, Catalunya i l’Estat espanyol, la nit de Reis és la més esperada pels infants. El vespre del 5 de gener se celebren les cavalcades de Reis, amb Melcior, Gaspar i Baltasar recorrent carrers i places, llançant caramels i recollint les cartes dels nens. A casa, es deixen sabates, una mica d’aigua o menjar per als camells, i l’endemà al matí els regals omplen el menjador. El tortell de Reis, amb la fava i la figureta, és el dolç protagonista del dia.
A França, l’Epifania es coneix com La Fête des Rois, però no té el component infantil tan marcat. No és habitual que els Reis portin regals; aquesta funció ja l’ha fet el Pare Noel. El centre de la celebració és la galette des rois, un pastís de pasta de full amb una figureta amagada. Qui la troba es corona rei o reina del dia.
A Itàlia, els protagonistes no són els Reis Mags sinó la Befana, una vella que vola amb una escombra i porta dolços als infants que s’han portat bé. Segons la tradició, la Befana no va seguir els Reis fins a Betlem i, penedida, continua buscant l’infant Jesús cada nit de Reis. És una figura molt estimada, especialment al centre del país.
A Alemanya, Àustria i Suïssa, la celebració té un vessant més religiós i solidari. Els infants, disfressats de Reis Mags, van de casa en casa cantant cançons i recollint donatius per a projectes solidaris. També escriuen amb guix a les portes les inicials C+M+B, que simbolitzen una benedicció per a la llar.
A països com Mèxic, Argentina o Colòmbia, la nit de Reis continua sent molt important. Els infants deixen sabates o recipients i reben regals l’endemà. A Mèxic, és típic compartir la rosca de Reyes, similar al tortell, i qui troba la figureta ha d’organitzar una festa el Dia de la Candelera.
En algunes zones del Pròxim Orient, especialment en comunitats cristianes, l’Epifania és una festa religiosa destacada, relacionada amb el baptisme de Jesús. En altres països, la nit de Reis ha anat perdent pes davant del Nadal, però encara es manté com una data simbòlica.