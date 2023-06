Com reduir el nostre consum diari de sucre

Sucre en terrossos i en cristall (iStock)

Un nombre creixent de recerques coincideix que els riscos del sucre van més enllà de l’increment de calories. Per exemple, és un inductor de totes les malalties associades a la síndrome metabòlica, i està relacionat amb la càries dental, entre d’altres.

Però, què podem fer per a consumir menys sucre en el nostre dia a dia? La clau: fer-ho a poc a poc.

Saber què mengem. Identificar quines són les fonts de sucres lliures en la nostra dieta, llegint les etiquetes i sabent que tenen múltiples noms.

Optar per les versions sense sucres afegits ni edulcorants. Per exemple: canviar del iogurt de sabors al natural o dels cereals ensucrats a cereals integrals sense sucre.

Substituir-lo per altres sabors. Hi ha aliments que potencien sabors de manera natural i enganyen el nostre paladar. Per exemple, la canyella. Podem usar-la per a “endolcir” cafès o postres.

Buscar alternatives. Les versions “light” o “zero” dels refrescos poden ser una alternativa per a anar fent una transició cap a una dieta que no incorpori aquest tipus de begudes.

Menjar la fruita sencera. Ni en sucs, ni en batuts, ni triturada o liquada.

Pensar en objectius petits. És millor fer canvis graduals i permanents que canvis radicals que bandejarem al segon dia.





Per Consumer/eroski.com