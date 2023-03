Com prevenir i eliminar les varius

Una cama amb varius (Getty images)

La setmana passada ja vam començar a parlar de les varius i, aquesta, encara en continuarem fent referència. Les varius són dilatacions en les venes produïdes per la sang, quan aquesta queda retinguda i no circula adequadament cap al cor.

Les causes que les provoquen generalment són genètiques i degudes a l’edat, però hi ha altres factors com el sobrepès, una alimentació inadequada, les exposicions extremes a la calor i al fred, el sedentarisme o romandre moltes hores dempeus o assegut en una mateixa postura, que també afavoreixen la seva aparició.

Les varius no tan sols són antiestètiques, sinó que també comporten problemes de salut, per la qual cosa convé tractar-les com més aviat millor. Les podem prevenir, en part, portant una vida saludable i aplicant una hidratació correcta a les cames, però quan això no és possible, s’ha de saber que existeixen alguns tractaments per a eliminar-les, els quals varien en funció de la grandària i del tipus de què es tracta.





Els més comuns són:

– Tractament esclerosant: consisteix a injectar directament a les venes amb l’ajuda d’una agulla una medicació que provoca un col·lapse en els vasos sanguinis i que permet que s’assequin, i siguin reabsorbides posteriorment.

– Endolàser o radiofreqüència: s’introdueix un catèter en la variu, i un cop dins, s’aplica calor amb la finalitat d’atrofiar l’endoteli del vas sanguini, coagular-lo i segellar la vena.

– Safenectomia: extracció de la vena safena i les col·laterals visibles, mitjançant petites incisions. Tots aquests tractaments solen ser permanents, però s’aconsella sotmetre’s a revisions periòdiques per a anar controlant les varius, així com detectar noves aparicions.