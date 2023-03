Reportatge sobre els probiòtics, prebiòtics i postbiòtics: Coneixes la diferència?

Probiòtics, prebiòtics i postbiòtics, bàsics per a la teva salut (Pexels)

En aquest petit reportatge en volen solucionar alguns dubtes que puguis tenir sobre el tema que ara abordem. Encara que són conceptes que escoltem sovint, és possible que no tinguis clar a què fan referència o per què són importants per a la salut, però, també, per a la bellesa de la teva pell.

En aquesta entrada, resolem els dubtes sobre els prebiòtics, els probiòtics i els postbiòtics, i et fem alguns suggeriments de productes que et permetran reforçar els seus beneficis. Però, alerta… Més enllà dels beneficis dels quals parlem avui, basats sobretot en la nostra pell, el benestar que també poden reportar al nostre trànsit intestinal, a la nostra flora, és de gran importància. Això no va només de bellesa, això va de salut.





Què són i què fan per nosaltres?

La pell compta amb una protecció natural, la flora cutània, formada per un conjunt de microorganismes que cohabiten en la seva superfície i que creen la primera línia de defensa del cos davant agressors externs.

Com assenyala Rebeca Gómez, cofundadora de Gloü Organics: “Els probiòtics, prebiòtics i postbiòtics són els encarregats de garantir el benestar d’aquest ecosistema, per a així evitar nombroses afeccions de la pell. No obstant això, cadascuna d’aquestes substàncies compta amb les seves pròpies característiques i propietats diferents.”





L’experta assenyala les seves diferències principals:

– Probiòtics: “Els probiòtics són microorganismes vius que aporten beneficis sobre la pell, es tracta d’un suplement bacterià extremadament suau per a la pell que contribueix a mantenir saludable el microbioma i la barrera de la pell”.

– Prebiòtics: L’ús de prebiòtics en cosmètica permet augmentar l’activitat i el creixement de la flora cutània, mantenint el seu benestar i salut i evitant el desenvolupament d’agents patògens. “Els prebiòtics són l’aliment perquè aquests microorganismes vius que habiten en la nostra pell garanteixin el correcte funcionament de la microbiota. Aquests, ajuden a preservar i recuperar els bacteris bons propis de la flora cutània i contribueixen a equilibrar, augmentar i reforçar les defenses de la barrera protectora de la dermis”, assegura Gómez.

– Postbiòtics: Els postbiòtics aporten nombrosos beneficis per al correcte equilibri de la pell i l’estabilitat de la seva funció barrera. “Es tracta d’uns components bioactius resultants de la fermentació bacteriana, és a dir, són el producte del metabolisme dels microorganismes que són presents en la pell”, aclareixen des de Gloü Organics. Aquestes substàncies actuen com a fertilitzant de la microbiota que ajuda a reforçar la pell i la seva acció protectora.

Com veus, són actius diferents, però que actuen en sinergia per a reforçar la barrera protectora de la pell. Per això, és molt necessari reforçar-los, especialment en el cas de pells sensibles i amb tendència a irritacions.





