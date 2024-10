Com ha de ser la corretja del teu gos: extensible o fixa?

Un gos portant la seva corretja (Getty images)

La corretja del gos és un dels accessoris més importants per a garantir la seguretat i benestar de la nostra mascota durant els passejos. Al mercat, podem trobar diferents tipus de corretges, però sovint sorgeix el dubte: és millor una corretja extensible o una de fixa? A continuació, analitzarem les diferències entre ambdues opcions, els seus avantatges i inconvenients, per tal d’ajudar-te a decidir quina és la millor per a tu i el teu gos.

Corretja fixa:

Les corretges fixes solen estar fetes de materials com el niló, el cuir o teixits resistents. Aquestes corretges tenen una longitud estàtica, generalment entre 1 i 2 metres, i ofereixen un control directe sobre el moviment del gos.

Avantatges:

Major control: La corretja fixa permet un millor control sobre el gos, ja que la longitud és constant i, per tant, és més fàcil corregir els moviments no desitjats o evitar que s’apropi a zones perilloses.

Seguretat: Aquest tipus de corretja és especialment recomanable en espais concorreguts o prop del trànsit, perquè pots mantenir el gos a prop teu sense risc que s’allunyi sobtadament.

Durabilitat: Les corretges fixes solen ser més resistents i tenen menys mecanismes que puguin fallar, el que les fa més duradores amb el pas del temps.

Ideal per a entrenament: Si estàs ensinistrant el teu gos, una corretja fixa és l’eina més adequada, ja que facilita mantenir el control sobre les accions del gos.





Inconvenients:

Mobilitat limitada: El gos té una llibertat de moviment limitada, fet que pot ser un inconvenient si li agrada explorar més enllà o si estàs en un entorn segur com el camp o una zona de passeig ampliada.

Menys flexibilitat: No permet ajustar la longitud segons el context, de manera que, en llocs oberts, pot resultar una mica restrictiva.





Corretja extensible:

Aquestes corretges estan dissenyades amb un mecanisme que permet ajustar la longitud de la corretja fins a cert punt, normalment entre 3 i 8 metres, depenent del model. Són molt populars perquè permeten al gos tenir més llibertat de moviment mentre passeja.

Avantatges:

Major llibertat: Amb una corretja extensible, el gos pot moure’s més lliurement, olorar i explorar els voltants amb més autonomia. Això és especialment útil en espais oberts on no hi ha perills immediats.

Flexibilitat: Aquesta corretja permet ajustar la distància segons el lloc on et trobis. Si esteu en un parc o en una zona segura, pots allargar-la, i si esteu en una àrea amb més riscos, pots escurçar-la fàcilment.

Passeig més relaxat: La llibertat de moviment permet al gos gaudir més del passeig, especialment aquells gossos que tenen molta energia i curiositat.





Inconvenients:

Menys control: Les corretges extensibles ofereixen menys control immediat, ja que el gos pot allunyar-se ràpidament abans que puguis bloquejar el mecanisme. Això pot ser perillós en zones amb trànsit o altres perills.

Possibles avaries: El mecanisme extensible, tot i ser pràctic, pot deteriorar-se amb el temps, especialment en gossos grans o amb molta força.

Confusió en l’ensinistrament: Els gossos poden aprendre males conductes, com estirar la corretja, ja que l’extensió de la mateixa pot ser percebuda com un premi pel fet d’estirar.





La decisió de si utilitzar una corretja fixa o extensible dependrà de diversos factors, com la personalitat del teu gos, l’entorn on sol passejar i les teves preferències personals. Si tens un gos tranquil, obedient i acostumat a zones segures, una corretja extensible pot ser ideal per a donar-li més llibertat. En canvi, si tens un gos més reactiu o passegeu per zones amb riscos, una corretja fixa és, sens dubte, una opció més segura.

Molts propietaris opten per tenir ambdues opcions i triar la més adequada segons la situació: una corretja fixa per a passejos a la ciutat o en espais concorreguts i una extensible per a zones obertes com parcs o el camp.