Com fer que les teves plantes sobrevisquin a la mudança

Per als amants de les plantes i jardins, fer una mudança pot ser un mal de cap. A vegades, les plantes són difícils de cuidar, i els canvis bruscos poden ser desastrosos. Però es pot intentar!

Sabem que no podem esperar mesos per a fer una mudança, però si tens moltes plantes, has d’evitar fer-la durant l’estiu.

Si no hi ha més remei, la nit abans de retirar les plantes, realitza un reg profund, perquè així tindran l’aigua suficient per al procés. Si saps amb antelació que hauràs de fer la mudança, realitza aquest ritual una vegada per setmana.

Perquè les plantes conservin energia durant la mudança, garanteix que estiguin tan saludables com sigui possible. Retira totes les parts mortes, perquè la planta no gasti més energia de la necessària. I per a facilitar el desarrelament, rega novament les plantes, malgrat que la terra encara estigui humida. Assegura’t de no tallar cap arrel, i retira les plantes del sòl. Col·loca cada planta en un test amb terra i embolica la base de la planta en un sac d’arpillera humit.

En arribar a la casa nova, planta-les com més de pressa millor, rega en abundància el lloc on les col·locaràs i garanteix que el sòl no estigui massa compacte.

Mentre les plantes s’estiguin habituant al nou jardí o espai, tingues en compte que has de limitar l’estrès de l’ambient. Busca que tinguin ombra i no rebin llum directa del sol, i rega-les cada dia.

Per Decoracionyjardines.com / AMIC – Tot Sant Cugat