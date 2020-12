Com cuidar el teu arbust de Pandora

Si vols decorar el teu jardí amb una planta trepadora de floració abundant, sens dubte l’arbust de Pandora és per a tu. A més, és una espècie amb poques exigències, per la qual cosa és ideal per a aquelles persones ocupades que no tenen molt temps lliure per dedicar-hi. Aquesta trepadora quedarà genial decorant les parets i les bigues de casa.

L’arbust de Pandora florirà moltíssim més si la situes directament al terra, però protegida del vent i el fred, ja que no suporta les gelades. A l’hora de conrear-la és millor fer-ho en el terra, ja que creixerà molt més vigorosa.

Aquest fantàstic arbust es pot cultivar en gairebé qualsevol mena de terra, simplement n’hi ha prou amb utilitzar un substrat universal, compartit per la majoria de plantes. Això sí, procura que el terra tingui un bon drenatge per a evitar que s’entolli o que les seves arrels agafin molta humitat. Evita a més els terres més argilencs. Durant l’estiu el reg haurà de ser abundant i a mesura que vagin baixant les temperatures i anem arribant a la tardor i a l’hivern haurem d’anar disminuint la freqüència del reg fins i tot aturar-lo pràcticament durant la temporada de més fred.

Grandària i cures

L’arbust de Pandora és una planta trepadora que quan es desenvolupa ho fa de manera descontrolada i pot aconseguir arribar fins als 5 metres d’alçada, per això cal pensar bé on el posarem abans de plantar-lo i realitzar podes cada dos o tres anys, encara que el temps dependrà de la grandària del teu jardí i dels teus gustos. Quan et decideixis a podar-lo haurà de ser a la fi d’hivern just abans que comencin a brollar les seves branques.

Com tota planta pot ser atacada per plagues que són comunes, i per tant, hem de mantenir-les a ratlla si volem que el nostre arbust de Pandora estigui en perfectes condicions. En aquest cas concret, aquesta planta trepadora sol esquivar bastant bé certes plagues, però amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, i si el temps és massa sec, sí que pot aparèixer l’aranya vermella.

Per Decoracionesyjardines.com