Com augmentar la massa muscular

Tenir una bona massa muscular és molt important, ja que aquesta ens ajuda a controlar la temperatura corporal, ens protegeix contra les caigudes i les fractures, ens manté allunyats del greix, relaxa la ment, regula el sucre en la sang, ajuda a mantenir la postura corporal, fa que la pell estigui més llisa i facilita el moviment, per la qual cosa una estructura muscular sòlida és sinònim de salut i de qualitat de vida.

Per a poder augmentar-la, hi ha algunes rutines tant d’exercici físic com de dieta que cal seguir de manera rutinària:

– Menjar aliments rics en proteïnes. Com ara: ous, pollastre, llegums, formatge cottage o de Burgos, fruita seca, plàtans o peix.

– Augmentar també el consum de fibra.

– Ingerir vitamina E, ja que aquesta és antioxidant i repara els teixits.

– Beure abans de començar l’exercici, un batut de proteïnes i carbohidrats. És important fer-ho abans i no després.

– Beure dos litres d’aigua com a mínim al dia per a mantenir-se ben hidratat.

– Descansar prou.

– Realitzar un entrenament adequat i en el qual es treballin múltiples músculs de manera simultània: el múscul per a desenvolupar-se cal portar-lo al límit per a posteriorment deixar-lo descansar per a la seva total recuperació. Alguns dels exercicis que no poden faltar a l’entrenament són: flexions, travetes, press de banca amb barra, rem i esquats de barra.

– Entrenar de 3 a 5 vegades per setmana, treballant cada grup muscular d’1 a 2 vegades com a mínim.

– Anar augmentant la intensitat, per a aconseguir una sobrecàrrega muscular.

– Canviar la rutina cada mes aproximadament a fi que el múscul no acabi adaptant-se als exercicis