Col·lapse! GosSOS fa una crida urgent a l’adopció

La gossera oficial (AndorraDifusió)

GosSOS, l’entitat que gestiona la Gossera Oficial d’Andorra per concessió pública de Govern, vol fer una crida a la ciutadania del Principat per a que adoptin els gossos del refugi i evitar així el col·lapse de l’equipament.

En el darrer mes hi ha hagut una mitjana d’1 gos nou cada 2 dies

Durant les darreres setmanes el ritme d’entrades d’animals al refugi ha estat força alt, com acostuma a passar cada primavera. Tot i que el ritme d’adopcions també és alt, aquest no és suficient per equilibrar-lo amb les nombroses entrades.

Els motius d’entrada de nous gossos són diversos, però en aquest cas, la situació s’ha agreujat, especialment per la cessió d’animals provinents del que es coneix com a nuclis zoològics. La legislació obliga que les persones que tenen 5 o més gossos hagin de tramitar l’establiment d’un nucli zoològic, per a garantir les condicions de benestar animal. Aquest requeriment de benestar animal provoca que determinades persones no vulguin fer la tramitació i/o la inversió de nucli zoològic i acabin fent la cessió dels animals a la gossera. També s’han recollit gossos errants, és a dir trobats a la muntanya o al carrer sense cap tipus de xip o identificació. Finalment, un altre motiu és la impossibilitat d’alguna família o persona gran de continuar amb el gos, ja sigui per motius de salut, econòmics o de marxa del país.

Des de GosSOS volem agrair, una vegada més, al personal que treballa a la gossera, així com a les persones voluntàries i a tothom que d’una forma o altra col·labora, no només en el sosteniment, sinó també en el benestar d’aquests animals abandonats. Sempre és necessari comptar amb aquestes mans, però en moments de xifres tan altes, encara ho és més.





Avança la necessària reforma i ampliació de la Gossera Oficial d’Andorra

Tot i que la gossera actual té 42 cubículs i, per tant, ja hauria arribat al 100% d’ocupació, el fet que algun dels gossos siguin cadells permet utilitzar els espais interiors per a tenir-los i alliberar algun cubícul per als gossos adults que puguin arribar, però el cert és que la situació és força complicada.

Per a donar solució a aquest problema i també poder tenir els gossos de forma més confortable en el futur, el Govern té en marxa el procés de reforma i ampliació de la Gossera, a petició de GosSOS, que preveu la construcció de 34 nous boxes per als animals. Justament aquest 15 de juny és la data límit per a la recepció d’ofertes per a realitzar l’obra per part de les empreses andorranes.

Des de GosSOS confien en que el procés de licitació sigui àgil per tal que l’obra comenci com més aviat millor.





Com adoptar?

El procés d’adopció a la gossera no és complicat, però necessita els seus passos. En primer lloc cal una reflexió per part de la persona o família adoptant respecte la responsabilitat que suposa incorporar a casa i a la rutina un nou membre. Cal preguntar-se si es disposa del temps i de l’espai per a tenir un gos, així com si es té clar que és un compromís pels anys que visqui el gos. Si les respostes són afirmatives, caldrà saber també quin tipus de gos s’adapta millor a la manera de viure de la família acollidora.

Per a saber quins gossos estan actualment en adopció, es pot consultar a https://www.gos-sos.org/adopta-un-gos i posteriorment contactar amb la gossera al 843485. Allà es podrà conèixer els gossos, comprovar si hi ha una entesa mútua i, si s’estima positivament per part dels tècnics del refugi, començar un procés de preadopció per a comprovar l’adaptació de l’animal a la nova casa. Un cop superat aquest temps, es formalitzarà l’adopció i lliurament de l’animal identificat, desparasitat, vacunat i amb anàlisi de leishmania. D’aquesta manera es podrà començar la nova vida junts amb tota tranquil·litat.