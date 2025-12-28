Cinc beneficis per a la teva cara d’usar aigua micel·lar cada dia

L’aigua micel·lar és dels productes cosmètics que s’han convertit en un essencial en les rutines de cura facial. I és que aquesta refrescant amiga té tants beneficis per al cutis que necessites integrar-la en el teu top d’essencials per a netejar el teu rostre. Compartim els principals beneficis de fer-ho:
Oblidat de la irritació
Aquesta aigua és tan amigable amb la pell sensible que no causarà cap brot o vermellor, sense importar si la utilitzes per a desmaquillar els teus ulls, eliminar l’excés de pigment o en l’escot per a netejar.
Millor neteja de la cara
Sense cap mena de dubte, aquesta és de les raons per les quals més estimem element. I és que des dels primers dies del seu ús notaràs que l’aparença de la teva cara millorarà, perquè t’oblidaràs de l’excés de greix o la terrible lluentor, sense gaire esforç.
Combat les línies d’expressió
Sabies què dormir amb maquillatge podria produir arrugues en la pell? Doncs així és. Per això, desmaquilla el teu rostre cada nit amb aquest producte per a cuidar els teus porus.
Tonifica la pell
Gràcies a totes les seves propietats i al seu efecte d’hidratació, evitarà que la teva pell tingui flacciditat.
Tanca els porus
La higiene facial evitarà que els teus porus s’irritin a causa del greix, així que a més de rentar la teva cara cada nit, segella aquest pas amb aquest formulat a base de micel·les.
Per Mujerde10.com