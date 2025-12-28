Teresa Ventura

Aquest any 2025 ha estat molt prolífic en llibres.
En primer lloc, i després de la presentació de la versió il·lustrada del llibre “El Museu de l’Elefant”, del Joan Peruga, versió il·lustrada pel dibuixant Carles Pellejero, a primers de desembre es va obrir l’exposició d’aquestes il·lustracions a la Biblioteca Comunal de la Massana, on es podrà visionar fins el dia 5 de gener de 2026.
En segon terme s’ha de destacar la presentació, al Consell General, de l’estudi crític realitzat per l’historiador, Francesc Rodríguez Rossa, sobre la troballa d’una còpia o, millor dit, d’una altre versió del “Politar” (1764) que l’autor Mossèn Antoni Puig (1721 – 1805) va reescriure 33 anys després, recuperant el títol de “Manual Digest de les Valls d’Andorra”, o sigui, la segona versió del Politar de Mossèn Antoni Puig (1797).
El llibre estudi ara presentat per Rodríguez Rossa, amb pròleg del síndic, Carles Ensenyat, porta el subtítol “De Prats a Casa de la Vall” i, el qual, també ens explica la troballa d’aquesta, fins fa poc coneguda segona versió, per part de Jordi Alcobé, veí de l’antic propietari, Pere Torres, de cal Regi, a Prats (Canillo).
El passat mes de març de 2025, Alcobé va cedir aquest original al Consell General, que ara ha editat oportunament. El llibre també aporta algunes il·lustracions del mateix Mossèn Antoni Puig on destaca la Verge de Meritxell, l’escut d’Andorra i un mapa fins ara inèdit, a part d’una pàgina del llibre 7 on parla de les “Màximes cristianes” i el dibuix dels tres bisbes santificats de la diòcesi d’Urgell.
Resumint, és un acurat llibre document que sens dubte hauríem de tenir tots els andorrans a totes les llars d’arreu. Em permeto recomanar-los-hi perquè ens aporta molta informació sobre l’origen del coprincipat i la seva sobirania.
Després d’un primer tema. Un segon, amb base politicoreligiosa, el tercer llibre del desembre de 2025 ens l’aporta la Societat Andorrana de Ciències (SAC), que el passat dia 10 de desembre va presentar al Calones. Es tracta del llibre que recull les ponències presentades a les 21ns Trobades Culturals Pirinenques i amb el títol de “Conflictes bèl·lics al Pirineu.
Entre altres personalitats, van participar a l’acte, Imma Tor, ministra d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, així com l’historiador, David Mas i Canalís, coautor del llibre i Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències. També Lluís Obiols, president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU). El llibre es va editar amb el suport del Ministeri d’Exteriors, l’Institut Ramon Muntaner, la Diputació de Girona i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. A més a més de la Delegació de la Generalitat de Catalunya al Principat d’Andorra.
Finalment, volem destacar la imatge de la postal de Nadal de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA) perquè aquesta pintura rupestre va ser descoberta, el novembre de l’any 2017, per l’arqueòleg andorrà, Eudald Guillamet. Aquesta pintura pertany a la cova de Shulgan Tash o Kapova, un complex paleolític prop dels Urals, i la cova esmentada i les seves pintures rupestres, van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, en dates recents.
Com a associació, l’AEPA, que forma part de la Plataforma Àgora Cultural d’Andorra i que, actualment, està integrada per 29 associacions culturals del país, vam tenir el plaer, entre d’altres, de donar un dels Premis Àgora Cultural d’Andorra, precisament, a l’eminent arqueòleg i investigador, Eudald Guillamet i Anton.
Els Premis Àgora Cultural van ser entregats el passat dia 25 de novembre de 2025, al vestíbul del Consell General, amb la presència del síndic general, Carles Ensenyat Reig i la ministra de Cultura, Mònica Bonell, entre altres autoritats. Els quatre guardonats van ser acompanyats en l’esdeveniment amb el suport musical de diferents músics del país. Resumint, un any culturalment molt complet en totes les disciplines culturals i folklòriques del Coprincipat d’Andorra. Bones festes i un futur i literari any 2026 per a tothom.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i Secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA)