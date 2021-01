Marín es classifica per a les finals de la Copa del Món de Valmalenco

La Copa del Món de boardercross ha tornat a veure a Lluís Marín en competició. Ha estat a Chiesa in Valmalenco (Itàlia), on l’andorrà ha assolit la classificació per a les finals que es disputen demà, en fer el 20è temps en les classificatòries d’avui.

El rider andorrà, que sortia amb un dorsal molt alt, el 63, degut a la seva absència durant tants mesos per lesió, ha aconseguit fer una bona baixada en la primera ronda de les “qualis”. El seu temps ha estat de 49.33, el qual en aquesta primera baixada se situava a 2.21 del millor temps en el 17è lloc. Per només 0.13 no ha entrat en els 16 millors temps que donaven la classificació directa.

Amb tot, el crono era prou bo, així que per controlar les molèsties a l’esquena, Marín ha decidit no prendre la sortida en la segona mànega. D’aquesta manera, al final de la segona ronda els seus 49.33 de la primera han estat més que suficients per poder assolir la classificació, finalment amb el 20è temps de la sessió.

Demà, les Finals començaran a les 13:30h amb els vuitens de final. Marín està situat en la quarta sortida, i en una cursa que tindrà com a rivals al nord-americà Jake Vedder (4rt avui), l’alemany Martin Noerl (13è avui) i el francès Ken Vuagnoux (29è avui).

Lluís Marín, rider, ha assegurat que “haver-me classificat avui per a mi és una victòria, una victòria personal perquè he passat uns mesos molt dolents. No he pogut entrenar bé físicament, i encara menys tècnicament sobre la neu. Estic molt content de què avui, com a mínim, hagi passat a les finals. Estic tirant d’experiència. A veure si puc solucionar el problema de l’esquena aviat, i a veure si puc estar al 100% per preparar-me per a la temporada olímpica”.

“La baixada ha estat bé, el que sí he fet una errada important al quart revolt que m’ha deixat fora de la primera quali, dels 16 primers. No he fet la segona baixada perquè volia estalviar l’esquena per demà estar en les millors condicions. La pista era una mica plana, amb una sortida molt tècnica que crec que serà decisiva per a les finals de demà”, ha explicat Marín.

Maeva Estevez, 37a a les qualis de la Copa del Món de Valmalenco

Chiesa in Valmalenco (Itàlia) acull també la Copa del Món de boardercross femenina, amb Maeva Estevez que tornava avui al circuit mundial. L’andorrana ha estat 36a.

En un circuit molt pla, amb molta neu i una nevada durant la competició, l’organització ha optat per fer ús dels ‘snow seeds’, fórmula que implica que dorsals alts amb pitjors punts, com era el cas d’Estevez, amb el dorsal 36, han de sortir de les primeres amb una neu encara caiguda i poc xafada, que frenava molt.

Estevez no ha pogut assolir la classificació en les qualis de la Copa del Món -passaven a les finals les millors 16 riders- en finalitzar 37a. L’andorrana assolia el seu millor temps en la primera ronda (27a de la baixada), amb un crono de 1.00.69, mentre que en la segona marcava 1.01.24.

Finalment, el temps de tall de la 16a ha estat els 56.83 de la russa Kristina Paul.

Maeva Estevez, rider, ha valorat que “el dia ha sigut una mica dur. Ha nevat molt, ens han fet sortir a les últimes primeres, per netejar la pista per a les top riders, i ha passat factura. No lliscava i després d’això, sumant errors, no han sigut temps molt bons. A la primera mànega em posava 27a, era més o menys positiu, però no se semblava al que havia lliscat als entrenaments, on estava fent bones rondes. Em quedo amb els entrenaments d’ahir i els d’avui, per saber que puc anar ràpid, i pensant ja en diumenge a millorar, i amb una mica de sort, tenir bon temps”.

Carles Visa, gerent de la FAE i director secció SBX ha explicat que “amb snow seed les opcions de classificar-se encara s’empitjoraven, perquè agafes tota la neu tova del circuit. A la segona mànega tampoc ha millorat el temps. No fa grans errades, però aquí, que s’ha de generar molta velocitat perquè no hi ha gaire pendent, que són pistes planes en què has de buscar tu la velocitat, no ha acabat de trobar-ho. En qualsevol cas, no es classifica per demà però penso que és un resultat per pensar en construir”.