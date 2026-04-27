Carta d’Acció Feminista d’Andorra al Copríncep Macron coincidint amb la seva visita al país

Monsieur le Président de la République française et Coprince d’Andorre,
Des d’Acció Feminista d’Andorra ens adrecem a vostè en un moment decisiu per als drets de les dones al nostre país. Com a organització compromesa amb la igualtat i la justícia social, volem transmetre-li la nostra preocupació i, al mateix temps, la nostra esperança davant el rumb que està prenent el debat sobre l’avortament a Andorra.
En els darrers mesos, s’ha passat de l’anunci d’una futura llei de despenalització a la possibilitat d’una simple reforma del Codi Penal. Aquest canvi no és menor: reflecteix el risc que es dilueixi una vegada més la garantia efectiva d’un dret fonamental, deixant intacta una realitat que continua penalitzant les dones.
La paradoxa és evident i profunda. Mentre que a França, sota el seu lideratge, el dret a l’avortament ha estat inscrit a la Constitució, a Andorra continua essent un delicte. El que a França és un dret, a Andorra és una infracció penal. Aquesta contradicció, en un mateix cap d’Estat, interpel·la directament el compromís amb els drets humans.
Per això, afirmem amb claredat: les dones d’Andorra volem el mateix que tenen les dones a França. Ni més, ni menys. Volem que el dret a decidir sobre el nostre cos sigui reconegut, garantit i exercit en condicions de dignitat.
Tanmateix, la informació de què disposem ens fa témer que qualsevol reforma es limiti a una despenalització parcial o simbòlica, sense garantir un accés real a l’avortament. Una solució així perpetuaria la situació actual, obligant les dones a desplaçar-se fora del país —recorrent als serveis sanitaris dels hospitals fronterers amb França— i mantenint desigualtats inacceptables.
Per això, reclamem que qualsevol canvi normatiu contempli, com a mínim, els següents requisits imprescindibles:
- Que l’avortament sigui plenament legal al país.
- Que sigui accessible dins d’Andorra, sense necessitat de desplaçar-se a altres Estats.
- Que sigui gratuït, inclòs com a acte mèdic per a garantir la igualtat d’accés.
- Que sigui segur, amb totes les garanties sanitàries.
- Que s’asseguri la confidencialitat de les persones que hi recorrin.
- Que compti amb un acompanyament integral mèdic, psicològic i social.
Només amb aquests pilars es podrà parlar d’un dret efectiu i no d’una solució simbòlica.
Senyor President, el seu lideratge ha estat clau per a situar França a l’avantguarda dels drets de les dones. Avui, com a copríncep d’Andorra, té davant seu una oportunitat única per a contribuir a que aquest mateix estàndard de drets sigui una realitat també al nostre país.
Li agraïm la seva atenció i el seu compromís, i confiem que la seva veu i la seva influència resultin decisives perquè aquesta oportunitat única no es malbarati. Amb el màxim respecte,
Laia Farré Marot
Presidenta d’Acció Feminista d’Andorra