L’Hospital de Meritxell ja disposa de cinc sales d’operacions

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en funcionament aquest mes d’abril un cinquè quiròfan al bloc quirúrgic i obstètric de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. La nova sala d’operacions ajudarà a donar resposta a l’increment de l’activitat programada. Amb aquest nou quiròfan s’augmenten a cinc les sales d’operacions, tenint en compte que un dels quiròfans sempre ha d’estar disponible per a les urgències.
El SAAS, d’aquesta manera, “dona resposta a les necessitats mèdiques de la població i aposta per ampliar l’atenció sanitària a Andorra, posant el pacient al centre de l’atenció sanitària i evitant haver de desplaçar-se fora del país”, manifesten des de l’organisme.