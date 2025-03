Cancel·lat el primer entrenament de descens de la Copa del Món de La Thuile

Cande Moreno, als Mundials de Saalbach. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

Aquest dimarts estava prevista la celebració del primer entrenament de descens de la Copa del Món de La Thuile (Itàlia), però finalment el mal temps ha obligat a cancel·lar-lo. L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, haurà d’esperar almenys un dia per a posar-se els esquís a la pista italiana, perquè avui la neu i la boira han impedit dur a terme el primer entrenament oficial.

Demà dimecres, 12 de març, però, la previsió és similar, així que a aquesta cita amb la WC de velocitat s’haurà d’anar dia a dia per a veure si es pot competir o no. Aquest dimecres hi ha previst un entrenament de descens, el dijous la cursa de descens, i tant dissabte com diumenge, dos supergegants. L’horari de cada cursa es manté a les 11:00 hores.