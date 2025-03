Mariona Cadena exposa a l’ONU les mesures empreses per Andorra a favor de la igualtat

Mariona Cadena a Nova York (SFGA)

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, participa aquesta setmana a la 69a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, que té lloc a Nova York (Estats Units d’Amèrica). Amb participació de governs, societat civil i especialistes, es tracta del fòrum anual de més rellevància que organitza l’ONU sobre la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones.

En aquest context, Mariona Cadena ha exposat les iniciatives impulsades a Andorra per a fer efectiu aquest compromís, com la posada en marxa dels plans d’igualtat en totes les empreses de més de 50 treballadors, la creació del registre de la bretxa salarial per a detectar i corregir desigualtats retributives i l’elaboració de protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, incloent-hi la prevenció i detecció de casos. Aquestes mesures concretes deriven de l’aplicació de la Llei 6/2022, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

A més, ha recordat que des de fa cinc anys que l’Executiu atorga subvencions per a empreses i entitats que promoguin la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència de gènere, una acció que també serveix per a donar suport a dones emprenedores. Aquests ajuts, segons Cadena, afavoreixen la implementació de mesures en el teixit social i econòmic del país.

D’altra banda, la secretària d’Estat ha recordat que el Govern impulsa programes de formació i mentoria dins de l’administració pública per a donar suport a les dones en posicions de lideratge i sensibilitzar els càrrecs públics en matèria d’igualtat. En aquest punt, Cadena ha recordat que el Principat disposa de paritat entre dones i homes en òrgans de decisió del poder executiu i legislatiu: el Govern compta amb sis dones i cinc homes i el Consell General amb catorze dones i catorze homes.

“Els nostres reptes continuen sent impulsar i consolidar aquests projectes, mesures i programes, i continuar fent pedagogia per la igualtat entre dones i homes. Per a aconseguir-ho, és imprescindible el treball conjunt entre el Govern, la societat civil i el sector privat. Treballar en xarxa és clau per a garantir un impacte real i transversal”, ha conclòs la titular d’Igualtat.

Mariona Cadena ha recordat els passos fets per Andorra a favor de la igualtat entre dones i homes durant l’esdeveniment paral·lel al Debat general celebrat aquest dimarts i que està centrat en el lideratge i l’emprenedoria de les dones com a agents del canvi. Està previst que Andorra defensi també aquestes mesures durant aquesta setmana al Debat General de la comissió.

Aquest esdeveniment paral·lel està organitzat per les delegacions permanents a l’ONU d’Andorra, Albània, Xipre i Grècia, amb motiu de la celebració del 30è aniversari de la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing – el pla d’acció mundial per a treballar per la igualtat de drets de les dones i les nenes. Juntament amb la secretària d’Estat Cadena, a l’acte han intervingut la ministra de Cohesió Social i Afers Familiars de Grècia, Sofia Zacharaki; la comissària per a la Igualtat de Gènere de Xipre, Josie Christodoulou; la presidenta d’AFAMMER (representant de la Societat Civil), Carmen Quintanilla; i la directora regional d’ONU Dones per a Europa i Àsia central (entitat de l’ONU dedicada a la igualtat de gènere), Belén Sanz; i Suela Janina, representant permanent d’Albània davant les Nacions Unides, que n’ha estat la moderadora.

Finalment, ahir dilluns, durant la inauguració de la 69a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de l’ONU, els Estats part, entre els quals Andorra, van adoptar la Declaració política que reforça els compromisos amb les dones, la pau i la seguretat. Aquesta declaració posa l’accent en la necessitat d’integrar la veu i el lideratge de les dones en totes les etapes de la prevenció de conflictes, la construcció de la pau i la resolució de conflictes; i referma el compromís dels estats membres d’eliminar totes les formes de violència contra les dones i les nenes, incloses les formes emergents com la violència digital, l’assetjament en línia.