Caminal, a les Copes d’Europa de Chatel i Verdú a Orcières

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal (FAE)

L’estació francesa de Chatel acull des d’avui dilluns, 30 de gener, cinc dies d’entrenaments i curses de la Copa d’Europa d’esquí de velocitat. L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, competirà a les dues curses de descens i al supergegant.

Avui ha tingut lloc un primer entrenament de descens, amb Caminal agafant el ritme de la pista. L’andorrana ha finalitzat amb +7.24 en una jornada en què el millor crono ha estat per a la francesa Karen Smadja Clement, amb 1.31.69.

Demà dimarts hi ha previst un segon entrenament oficial, mentre que dimecres tindrà lloc el primer descens, el dijous el segon, i el divendres el supergegant.





Canvis a la Copa d’Europa d’Orcières

Orcières-Merlette ha canviat el programa de Copa d’Europa de velocitat, on Joan Verdú havia de competir en la disciplina de supergegant.

Hi havia dues curses previstes de supergegant, per a dimecres i dijous, però finalment s’ha avançat tot un dia. Per tant, demà dimarts Verdú correrà el supergegant d’aquesta Copa d’Europa, i dimecres serà al segon.