Caiac per l’estany de Banyoles

Una noia fent caiac a l’estany de Banyoles (Turisme Pla de l’Estany)

Anar a fer una visita a l’Estany de Banyoles mai és una mala idea. Tant si voleu resseguir-ne tot el perímetre com si preferiu prendre alguna cosa relaxadament al Club Nàutic, les vistes són sempre gratificants i regalen una bellesa natural que enamora.

El que us proposem aquesta vegada és que us hi poseu dins, no cal que us hi submergiu, no és una bona idea durant l’hivern (això, en tot cas, us ho proposarem per a l’estiu), però, per què no fer-hi caiac? Un cop hi sigueu, comprovareu la mida real de l’estany, i podreu fer tota la volta, però també travessar-lo pel mig.





Per www.surtdecasa.cat