És difícil

Juan Juncosa

Entre l’espasa i la paret. Com tirar endavant quan ho necessites, però no tens forces? És sens dubte en aquests moments en els quals no tens força, ni energia, ni ganes, quan més necessites confiar en tu. A vegades tot sembla estar en contra. No tens ni trobes motivació. És en aquests moments quan has de confiar en tu mateix. Fer les tasques que hagis de fer de manera mecànica si cap.

La motivació és una energia extra, si et falta has d’actuar pel teu compte amb la poca o molta energia que et quedi. Encara que aquesta sigui nul·la fes allò que sàpigues que has de fer per a continuar endavant. Segurament en viure moments així a la vida, si ets capaç de superar-los en mirar enrere amb el temps, estaràs molt orgullós de tu mateix.

Els moments difícils són realment els que ens posen a prova. Hi ha un refrany que m’encaixa molt bé amb el que estic dient. “Amb el vaixell a port tots som capitans”. Una altra expressió és amb la mar en calma, tots som capitans. Crec que queda clar que només quan la vida ens posa en destrets és quan podem descobrir la nostra vàlua. Quan estem amb la mar en calma, és a dir, quan tot va bé a la nostra vida és fàcil estar al timó, és a dir al comandament. Només quan hi ha tempesta és quan podrem experimentar, descobrir i aprendre del que som capaços. Com a mínim alguna cosa aprendrem.





