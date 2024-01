Títol: Expatriadas

Durada: 96 minuts

Gènere: Drama

Creació: Alice Bell, Lulu Wang

Intèrprets: Sarayu Blue, Nicole Kidman, Jack Huston

Temporades: 1 Capítols: 6. Tot just estrenada el 26 de gener de 2024

Plataforma: Amazon Prime Video

“Expatriadas” és una sèrie dramàtica protagonitzada per sis dones que viuen en una comunitat d’expatriats de Hong Kong. En aquesta comunitat, les amistats són intenses, però deliberadament temporals, i on també hi pots trobar aliances inusuals. És un lloc on es fan i es perden fortunes, hi ha famílies separades i unides, i identitats fetes i desfetes en benefici d’una vida extraordinària.

Margaret és una arquitecta nord-americana de renom que té la sospita que, en el seu últim projecte, un ambiciós gratacels, alguna cosa podria estar malament. Hilary intenta canviar el seu destí en introduir-se als costums locals i a les identitats fictícies. Tammy és sorpresa quan la segona família del seu marit xinès apareix a la porta. Fanny s’enfronta a una crisi existencial. Mercy, una coreana-nord-americana que té un passat qüestionable i busca una nova vida, ràpidament es veu embolicada en un escàndol. I finalment, Olivia és una dona xinesa que pateix una pèrdua humiliant del seu estatus social.





Sensacine