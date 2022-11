Cadí-Moixeró: Instal·len un suport metàl·lic per a facilitar l’accés a la Canal del Cristall a l’hivern

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha instal·lat un nou suport metàl·lic al pic de la Canal del Cristall, de cara a millorar la seguretat dels excursionistes i muntanyencs que accedeixen a aquest punt, un dels més emblemàtics de l’espai protegit a cavall de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà.

La instal·lació s’ha fet en col·laboració amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) del parc de Bombers de la Generalitat de la Seu d’Urgell. El suport que s’hi ha posat és galvanitzat, collat a una fondària de 70 cm i pensat per tal que es pugui fer servir com a ancoratge de seguretat. D’aquesta manera, es vol facilitar el pas als aficionats que, amb cordes, vulguin superar la cornisa de gel hivernal i despenjar-se per a entrar a la Canal del Cristall.

L’acció s’ha dut a terme després que al llarg de l’hivern passat es va detectar que alguns excursionistes feien servir un pal de fusta de suport a senyals direccionals de camins, situat a la carena de la canal. L’objecte servia per a assegurar cordes i descendir fins a dins la canal, per tal de poder superar amb seguretat la cornisa de neu i gel que se sol formar per l’acció del vent en els mesos de més fred.

Tanmateix, des del parc adverteixen que “aquest pal de fusta no reuneix les condicions mínimes de seguretat per aquesta funció, ja que no es va instal·lar pensant que pogués servir per a aquest ús”. De fet aquest estiu s’ha comprovat que el pal de fusta ja havia perdut subjecció al terra i que, per tant, era inestable. Davant aquest fet, i preveient que hi pogués haver aficionats que el volguessin tornar a fer servir aquest hivern, com a punt per a assegurar cordes, s’ha decidit conjuntament substituir-lo per un mitjà més segur.

El puig de la Canal del Cristall és a 2.583 metres d’altitud i al límit entre els municipis de Josa i Tuixent i Montellà i Martinet. Per això, és també un dels punts on la serra del Cadí delimita les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.