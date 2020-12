Bones festes i millor any 2021

El Nadal ja és aquí, enredat entre els seus enigmes de sempre. Encara que, donat tot el que ha passat en el transcurs de l’any, aquesta vegada serà molt diferent, pèrdua d’empreses, altes taxes d’ertos, el deute públic que ens assola i, sobretot, un augment de la desigualtat social. Malgrat això, arribem a la celebració amb l’esperit de sempre. Diu un refrany que per Nadal, cada ovella al seu corral.

Serà aquest un Nadal amb menys reunions i menjars, així com amb menys visites als naixements o als temples del consum.

Està clar que la crisi econòmica i sanitària ens ha colpejat amb intensitat, a uns més que a altres, i que ja només es parla de revitalitzar els nostres comptes, una cosa imprescindible en aquests moments.

Les dades es succeeixen a ritme vertiginós, amb tancaments d’empreses i altres que per dies es desequilibren, amb multitud d’aturats i famílies senceres que ho passen molt malament. Els morts i contagiats pel covid-19 es compten per milions a tot el planeta, en espera de l’anhelada vacuna.

Espereu que es posi remei aviat; al menys, aquest és el meu desig per al 2021.

El Nadal no és un període més de l’any, sinó un estat mental que ens convida a valorar la pau, la justícia o la solidaritat, per comprendre així millor el significat.

Ara mateix la pandèmia és com un pesat elefant, crec jo executant un molt complicat exercici de caminar sobre una corda. En aquest elefant hi som tots, ciutadans del carrer inclosos, que també som part activa, i molt important, de la solució. Depenem, per sobre de tot, de nosaltres mateixos per sortir airosos d’aquest tràngol. Tenim capacitat per a això, però sense equilibri, habilitat, precisió, esforç, paciència, serenitat, generositat i visió, el nostre cop podria ser històric.

Que gaudiu d’unes bones festes amb responsabilitat, seny, salut i amor. També amb esperança en un nou any 2021 molt millor que aquest lleig 2020 que finalitza.

Aquí estaré per explicar-ho a Fòrum.ad i als meus estimats lectors.