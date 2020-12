La mel, un regal de les abelles

La mel ha estat utilitzada per l’ésser humà des de fa milions d’anys. De fet, Hipòcrates, considerat pare de la medicina ja la utilitzava per a curar ferides sobre el 10000 aC. Els egipcis també sabien de les seves bondats, i la utilitzaven en medicina, per a embalsamar als morts i la incloïen entre els molts aliments que deixaven al costat dels seus difunts perquè els acompanyés en el més enllà.

Des d’ençà, molts són els usos que se li han donat a aquesta substància natural, viscosa, groguenca i dolça que és produïda per les abelles del gènere Apis Mellifera a partir del nèctar de les flors o de les secrecions de les parts vives d’algunes plantes. I molts també els beneficis que s’han descobert d’ella mitjançant els diferents estudis científics. Aquests són alguns dels més importants.

1. Regula el sucre en la sang

Malgrat hi ha qui diu que la mel augmenta el sucre, el que fa en realitat és regular el seu nivell perquè en menjar la mel, la porció de fructosa permet a la glucosa ser captada pel fetge formant glucogen disponible per a diferents òrgans com el cervell, els ronyons, el cor i les cèl·lules vermelles de la sang.

2. Proporciona energia.

Afavoreix la producció d’energia, per la seva gran aportació de sucres, per la qual cosa ajuda a combatre l’anèmia. Un 70% d’aquests sucres que conté, són glucosa i fructosa, absorbibles ràpidament en la mucosa intestinal. Molt recomanable per a nens en etapa escolar, esportistes, persones grans o tots aquells que hagin de realitzar un gran esforç físic o una gran càrrega intel·lectual. Quan a més et trobis cansat o fatigat, menjar mel, et retorna la vitalitat perduda.

3. Facilita el descans

La mel ajudar a relaxar-se i fa agafar el son més fàcilment, perquè el sucre que conté segrega insulina, i el triptòfan entra en el cervell més ràpidament.

4. Combat el restrenyiment

La mel es comporta de manera similar a la fibra vegetal, produeix gasos, incrementa la mobilitat intestinal i actua de laxant suau.

5. Millora la funció cerebral

Consumir 20 grams de mel al dia durant un temps prolongat, enforteix la memòria de curt termini i millora la concentració.

6. Cura les al·lèrgies i els refredats

És molt comú prendre-la juntament amb la llet per a ajudar a accelerar la curació dels refredats, així com alleujar la gola i la tos.

7. És antisèptica i antibacteriana.

Està científicament provat que és molt efectiva a l’hora de tractar infeccions i curar ferides, úlceres per peu diabètic, cicatrius per cirurgia o fins i tot cremades. La propietat que conté i que la fa antibacteriana és peròxid d’hidrogen generat gràcies a un enzim produït per les abelles en recol·lectar el nèctar.

8. Hidrata pell i el cabell. Raó per la qual s’inclou en molts productes d’higiene.

9. Ajuda en el cicle menstrual, regulant els processos hormonals del cos.

10. Estimula el sistema immunològic

11. Millora el reg coronari.

12. Presa amb moderació (uns 10 grams al dia), ajuda a aprimar, ja que si afegim mel en el cafè, iogurt, té o llet, és més saludable que el sucre.

13. Conté molts minerals com calci, ferro, magnesi, manganès, zinc, fòsfor i potassi i una infinitat de vitamines, com la B, C, D i E.

14. És antiinflamatòria.

Fent una mescla de mel, aigua i canyella en pols i aplicada mitjançant un massatge en les zones afectades per l’artritis, redueix notablement el dolor, per les seves propietats antiinflamatòries.

A part de les seves propietats i beneficis per a la salut, la mel també és molt versàtil a la cuina. Tot i que majoritàriament es fa servir en les postres, també s’utilitza molt en salses, guisats, amanides o entrepans.

Per tal que conservi tots els seus nutrients, és important consumir-la de forma natural, que no hagi estat sotmesa a escalfaments superiors a 43 graus, pel que hem d’evitar les industrials, ja que mitjançant la pasteurització, si bé s’evita que cristal·litzi el producte, també es redueix molt la seva qualitat.

Perquè es mantingui fresca per més temps, convé conservar-la en pots de vidre tancats i lluny de la humitat i la llum.

Per Eva Remolina