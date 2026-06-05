La Seu organitza visites guiades al jaciment arqueològic del pati de les Monges

Des del passat dilluns 1 de juny i fins al dimarts 30 de juny, s’està portant a terme la 7a fase d’excavació al jaciment arqueològic del pati de les Monges, situat a l’antic convent del mateix nom, en ple centre històric de la Seu d’Urgell. Amb motiu d’aquests treballs, l’Ajuntament ha programat, a través de l’Espai Ermengol i Turisme Seu, un seguit de visites guiades per a apropar a la ciutadania els secrets històrics que amaga aquest espai.
Detalls de les visites guiades
Les visites tindran lloc cada dissabte d’aquest mes de juny (dies 6, 13, 20 i 27) a les 19:00 hores. El punt de sortida serà la plaça de les Monges i l’activitat tindrà una durada aproximada d’una hora. El preu és de 4,50 € per persona i, per a poder-hi assistir, cal fer una inscripció prèvia a través del web https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/.
Mitjançant aquest recorregut, els assistents podran conèixer de primera mà les estructures recuperades en aquest jaciment, on s’han identificat tres grans fases d’ocupació històrica:
- Fase baixmedieval: Segles XIII-XV.
- Fase moderna: Segles XVI-XVII-XVIII.
- Fase contemporània: Segle XIX.
Objectius de la campanya d’enguany
Enguany, els treballs arqueològics es concentren principalment en les àrees obertes al voltant dels forns terrissaires documentats en campanyes anteriors. L’objectiu és aprofundir en el coneixement d’aquest sector productiu, identificant els espais associats a l’artesania, comprenent el funcionament i la cronologia dels forns, i determinant el seu període d’ús i relació amb les estructures del voltant.
Al mateix temps, l’excavació d’aquest any permetrà continuar investigant les fases medievals del jaciment. Atès que les campanyes anteriors ja van apuntar l’existència de nivells dels segles XIII i XIV sota l’espai central actual, enguany es vol definir millor el traçat urbanístic medieval d’aquest sector de la Seu d’Urgell. L’estudi dels nous murs, espais de circulació o possibles carrers que puguin aparèixer ajudarà a entendre l’organització i evolució d’aquesta àrea al llarg del temps.
Aquesta nova campanya esdevé una oportunitat magnífica per a continuar ampliant el coneixement sobre la història de la ciutat gràcies a un jaciment que, any rere any, aporta noves dades sobre l’evolució urbana i les activitats artesanals històriques.
Més informació i contacte:
- Correu electrònic: info@espaiermengol.cat.
- Inscripcions: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/.
- Informació de campanyes anteriors: Els ciutadans interessats a consultar els detalls de les excavacions d’altres anys poden fer-ho a través del següent enllaç: https://espaiermengol.cat/col-leccio/jaciment-del-pati-de-les-monges/.