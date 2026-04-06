Horòscop del 6 al 12 d’abril

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tot i que és molt probable que la figura de la mare us faci posar dels nervis heu de mirar de no agafar-hi massa estrès, no ho fa pas amb mala fe, senzillament li surt així i no s’adona que us és complicat d’entendre el seu punt de vista. Per altra banda, teniu aspectes molt bons relacionats amb el món de la parella, és possible que en aquest camp les coses us vagin una mica rodades i us surtin força bé.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
La part espiritual és un aspecte que no heu experimentat massa i al llarg d’aquests dies potser us sentireu encuriosits pel fet que necessiteu trobar respostes a moltes preguntes que us venen a sobre i que no són gaire normals. No és pas que no sapigueu de què va, però potser és bo que intenteu millorar aquesta part vostra que heu de descobrir per a poder conèixer i treballar, sempre és bo créixer i experimentar.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Aquests dies us sortiran propostes per a lligar, el problema és que hi haurà molt bon rotllo per a xerrar i per a anar de marxa, però si la idea és la d’aprofitar una nit boja d’anar per feina (ja m’enteneu), doncs, si és així, ho tindreu malament, perquè, de bon rotllo, però mirar i no tocar. Si se us acudeix tocar us podeu trobar la cara plena de mans. És millor fer una amistat per a la vida que tenir un rotllo curt.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Se us plantegen uns dies d’inestabilitat a la salut, no és pas que us hagi de passar res greu, però hi ha moltes tendències a no trobar-vos massa bé i a arreplegar totes les passes que corrin, si podeu intenteu prevenir una mica els riscos i no patiu que no serà res. Per un altre costat, heu de tenir en compte que al llarg d’aquests dies també és possible que tingueu una mica de mal rotllo a la feina, paciència.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Els lleons estareu una mica massa alterats per a pensar amb el que feu i el més possible és que fiqueu la pota fins al fons amb alguna situació de compromís, són coses que passen i l’únic que podreu fer després és disculpar-vos com sigui. El que més haureu de tenir en compte és el fet de la vostra facilitat pels negoci, ja que us serà relativament fàcil vendre qualsevol cosa sense massa esforç.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
No us aconsello que dediqueu massa temps als amics ja que podeu tenir alguna ensopegada amb algun d’ells o elles. És millor que us centreu a tractar més amb la gent de la família o amb la parella, i és que si no ho feu així podeu acabar amb mal rotllo per totes bandes. De totes maneres també cal que us digui que el més senzill que podeu fer és quedar-vos a casa a base de sofà i comandament.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Tot va molt enfocat amb la figura de la mare, potser la recordareu molt, o bé el que passa és que us farà una mica la vida impossible. Tot és qüestió d’agafar-s’ho bé i de no atabalar-se massa. Per altra banda, tindreu la capacitat de captar moltes coses, o sigui que podeu trobar-vos sabent coses de gent que no coneixeu de res i que us afecten d’una manera especial, no passa res, senzillament esteu sensibles.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Els diners seran el vostre més gran problema, ja que no parareu de gastar i de trobar-vos amb coses de més a més que us deixaran amb la butxaca ben buida. Mireu de posar-hi remei abans no sigui massa tard i comenceu a vigilar com els manegueu. Pensant amb el passat no arreglareu res, heu d’estar preparats pel que està passant ara, al cap i a la fi el passat ja no el podeu canviar, acostumeu-vos-hi.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
És un molt bon moment per a moure-us i anar a visitar coses o llocs diferents, mireu de no deixar-vos perdre el munt de coses que, actualment, posen a la vostra disposició, al cap i a la fi és possible que la majoria de coses a poder veure siguin gratuïtes i interessants per a vosaltres. I com a cosa més del que us espereu llegir us diré que són dies força bons per a trobar parella, si no en teniu, és clar.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
No puc dir que us passarà res d’especial ja que la cosa es presenta com molt normal i corrent, sense dades massa destacades. De totes maneres sí que haig de dir que no tot serà calmat ja que en el camp de la família hi pot haver alguna petita discussió, no serà de molta importància, però al cap i a la fi serà el més animat, a menys que en feu alguna pel vostre compte que trenqui la tranquil·litat.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Fa temps que no gaudíeu d’uns dies tan plens i autèntics com els que possiblement passareu, això és més que bo perquè ja era hora que les coses anessin amb aquest ritme, mireu d’aprofitar-ho com sigui i no us deixeu perdre totes les coses bones que us podeu trobar pel camí. Tindreu molt bona estrella amb les coses manuals, això és per si heu de fer algun treball o arreglar alguna cosa delicada.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Heu d’acabar una història que ja fa temps que dura i cada vegada és més important que la trenqueu ja que us provoca malestar i inseguretat en la vostra manera de ser. És hora de ser forts i buscar sortides bones i amb resultats positius. Per altra banda, també seria bo que féssiu cas del vostre instint i que no penséssiu tant amb com o què pensen els altres, al cap i a la fi és el seu problema si no els hi agrada.