Bartumeu Gabriel s’estrena amb una 19a plaça a Levi

Bartumeu Gabriel durant un entrenament a Corralco -Xile- (FAE)

Bona estrena per a l’esquiador del Principat, Bartumeu Gabriel, que ha debutat aquest dissabte al gegant FIS de Levi (Finlàndia) amb una 19a posició i una puntuació FIS que l’acosta als seus millors punts. L’andorrà ha estat 19è amb 2.04.62, a 2.10 del guanyador, el noruec Storm Andre Hagen (2.02.52). Gabriel ha marcat avui 40.31 punts FIS, a prop dels seus actuals 38.45.

Així mateix, Àlvar Calvo ha estat 37è, mentre que Eric Ebri ha acabat 46è i Pirmin Estruga 52è. Per la seva part, Marc Fernández, que a la primera mànega marcava el 32è temps, no ha pogut completar la segona baixada. Aquest diumenge, també a Levi, hi ha un segon gegant per a l’equip nacional masculí.