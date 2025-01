Baró sol·licita dades dels membres adscrits a cossos especials des de 2012

Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites, a Sindicatura, dirigides al Govern sobre els cossos especials. El president del PS ha demanat per la xifra actual de membres adscrits a aquests, així com la seva evolució des de l’any 2012 i la previsió del nombre de personal als diferents cossos especials per a aquesta legislatura.

Finalment, el socialdemòcrata, Pere Baró, també sol·licita resposta de l’Executiu sobre quina ha estat l’evolució salarial dels cossos especials des de 2012 fins a l’actualitat.