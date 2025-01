Rius 27è i Cornella 28è a l’eslàlom de Kronplatz amb tot de corredors de Copa d’Europa

Àlex Rius i Xavier Cornella, a Val di Fassa. Foto: FAE

Aquest diumenge s’ha disputat a Kronplatz un nou eslàlom, en aquesta ocasió un Nacional que ha deixat Àlex Rius 27è i Xavier Cornella 28è. La cursa ha comptat amb una alta participació de corredors de la Copa d’Europa. Els resultats han deixat molt bon sabor de boca en l’equip. Rius ha estat 27è amb un crono de 1.28.14, a 2.67 del millor temps, mentre que Cornella, 28è, ho ha fet amb 1.28.29, a 2.82. Avui la victòria ha estat per a l’austríac Ralph Seidler, amb 1.25.47. Per la seva part, Pirmin Estruga no ha pogut completar la primera mànega.

Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional: “Realment avui hi havia molt nivell, nivell de Copa d’Europa i llavors estem bastant satisfets de l’esquí que han produït aquests dies, sobretot avui l’Àlex i el Xavi, perquè era una cursa molt exigent i estem a res d’invertir avui. No dubto que això vindrà en breu, perquè el nivell està, estan esquiant bé, però avui en aquest eslàlom el nivell era molt exigent. El Pirmin ha intentat posar més intencions en el seu esquí, però encara està aprenent una mica sobre aquest tipus de terreny i en aquestes curses tan selectives. D’aquests dos dies la conclusió és que són bastants constructius i positius i no trigaran en arribar els resultats, n’estic convençut”.