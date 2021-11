Et cau molt el cabell? Al canvi estacional, se li sumen factors com els desequilibris en l’alimentació, els canvis hormonals i l’estrès, que aterra amb força aquesta temporada, després de la calma de les vacances. Para atenció a aquest post en el qual et proporcionem alguns aliats interessants per a tu: no et perdis aquests tips anticaiguda per a homes.

Què passa amb el cabell a la tardor?

L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, ens adverteix que la caiguda del cabell a la tardor es deu a la seva renovació, com succeeix amb les fulles dels arbres. En aquesta època de l’any, la cabellera muda més que en unes altres, i el canvi climàtic fa anys que fa que aquesta renovació s’avanci als mesos d’agost i setembre. El cabell mor a la primavera, perquè n’hi ha un altre que està empenyent per a néixer ens assenyalen des de l’acadèmia, de manera que la caiguda té lloc a la tardor.

Més enllà del procés natural, la caiguda estacional es deu a desequilibris en el cicle de les fases del cabell i a factors com l’increment de l’estrès, la regulació hormonal i una alimentació desequilibrada.

Per bellezactiva.com