Les investigacions sobre el ‘Barçagate’ reben el primer premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

El I Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu, dotat amb 5.000 euros de premi pel Govern, ha estat per al treball periodístic sobre les investigacions del cas ‘Barçagate’ impulsat pels periodistes Sique Rodríguez, Sergi Escudero i Adrià Soldevilla i emès al programa ‘Què t’hi jugues’ de SER Catalunya. El jurat del premi ha valorat el mèrit, l’impacte i la valentia de la investigació impulsada pels periodistes a l’hora de prendre la decisió. El premi és un nou certamen destinat a reconèixer l’excel·lència en la feina periodística a l’entorn de l’esport en català i recordar el llegat professional del periodista Àlex Lliteras.

Aquest dijous ha tingut lloc la gala d’entrega del premi, i, de manera prèvia a l’entrega del guardó, s’ha celebrat el col·loqui ‘Influents o influencers?’ amb els periodistes Carme Barceló, Olga Viza i Gerard Romero. La taula rodona ha permès exemplificar perfectament com de canviant i volàtil és cada cop més el futur, i com l’adaptació a aquests canvis és imprescindible per seguir construint una nova realitat periodística.