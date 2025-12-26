“Avatar: Foc i cendra”, en català

Ara fa una setmana s’ha estrenat en català ‘Avatar: Foc i cendra‘ en nombroses sales de cinema. L’estrena del tercer lliurament de la saga Avatar ha coincidit, aquest desembre amb dos films més molt esperats pel públic familiar: “Zootròpolis 2” i “Bob Esponja: una aventura pirata”, que juntament amb “Frontera” asseguren una oferta significativa de cinema en català per a aquestes festes nadalenques.
Avatar: Foc i cendra
Mentre la família de Jake i Neytiri intenta superar el dol per la pèrdua de Neteyam, nous clans entren en acció a Pandora. Entre ells destaca el Poble de les Cendres: una tribu na’vi liderada amb mà de ferro per la impetuosa Varang. El seu caràcter bel·ligerant i agressiu intensifica les tensions existents i farà emergir nous dilemes morals i conflictes de convivència entre els pobles que habiten el planeta.