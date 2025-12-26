“Avatar: Foc i cendra”, en català

Cinema

Ara fa una setmana s’ha estrenat en català Avatar: Foc i cendraen nombroses sales de cinema. L’estrena del tercer lliurament de la saga Avatar ha coincidit, aquest desembre amb dos films més molt esperats pel públic familiar: Zootròpolis 2 i Bob Esponja: una aventura pirata, que juntament amb Frontera asseguren una oferta significativa de cinema en català per a aquestes festes nadalenques.

Avatar: Foc i cendra

Mentre la família de Jake i Neytiri intenta superar el dol per la pèrdua de Neteyam, nous clans entren en acció a Pandora. Entre ells destaca el Poble de les Cendres: una tribu na’vi liderada amb mà de ferro per la impetuosa Varang. El seu caràcter bel·ligerant i agressiu intensifica les tensions existents i farà emergir nous dilemes morals i conflictes de convivència entre els pobles que habiten el planeta.

