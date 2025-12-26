Neteja profunda capil·lar: com fer-la i per què la teva cabellera la necessita

Un rentat capil·lar en profunditat s’ha convertit en un gest essencial per a retornar-li als cabells la seva vitalitat, especialment quan notes que està apagat, pesat o sense lluentor. En una rutina capil·lar saturada de productes d’styling, contaminació ambiental i rentades poc efectives, la desintoxicació del cuir cabellut permet reiniciar el sistema des de l’arrel i retornar l’equilibri a la teva cabellera.
La paraula clau aquí és la neteja profunda. A diferència d’un xampú convencional, els productes detoxificants actuen eliminant restes de silicona, partícules contaminants, greix acumulat i cèl·lules mortes. A més, afavoreixen l’oxigenació del fol·licle pilós, activen la microcirculació i estimulen el creixement dels cabells. El resultat? Uns cabells més solts, lleugers, forts i brillants des de la primera aplicació.
Com saber si necessites una “depuració capil·lar”?
Hi ha signes clars que el teu cuir cabellut demana ajuda: picors, excés de greix, caiguda dels cabells més pronunciats, caspa o un aspecte general de falta de frescor. També si notes que els productes de cura ja no fan efecte, que et dura menys temps net o que els teus cabells han perdut el seu moviment natural.
L’ideal és realitzar un rentat capil·lar a fons una o dues vegades al mes. No es tracta de substituir la teva rutina habitual, sinó de complementar-la amb un tractament que netegi en profunditat i prepari el cuir cabellut per a absorbir millor els nutrients.
Com fer un rentat capil·lar profund pas a pas
Aquest ritual també és ideal abans de tractaments d’hidratació profunda, tints o allisats, ja que millora l’absorció dels actius.
1- Aplica un exfoliant capil·lar amb moviments suaus en el cuir cabellut abans de la rentada. Aquest pas elimina cèl·lules mortes i estimula la circulació.
2- Neteja amb un xampú datificant, formulat per a arrossegar impureses sense ressecar.
3- Aprofita per a fer un massatge capil·lar durant la rentada. Ajuda a oxigenar i relaxar.
4- Aclareix molt bé amb aigua tèbia o freda.
5- Aplica un condicionador lleuger o una màscara nutritiva només de la meitat de la cabellera a les puntes.
6- Deixa assecar a l’aire sempre que puguis o utilitza aire temperat si necessites assecador.
