Augment del preu mitjà de tots els carburants, al maig

Durant el mes de maig del 2026 el Gasoil de calefacció domicili ha disminuït un 1,2% i el Gasoil de calefacció botiga ha disminuït un 0,7%, mentre que tant la Gasolina sense plom de 95 octans com la Gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 1,4%. D’altra banda, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un 2,9% en ambdós casos.
Si es compara amb el mes de maig del 2025, ha augmentat el preu mitjà de tots els tipus de carburant: el Gasoil de calefacció a domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 48,1% i un 50,9%, respectivament, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 43,0% i un 41,5%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 24,1% i un 23,1%, respectivament.
Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers cinc mesos de l’any 2026 respecte al mateix període de l’any anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 16,6% i un 16,0%, respectivament. Així mateix, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans augmenten un 6,2% i un 5,9%, respectivament. Finalment, el Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 20,5% i un 21,9%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 4,4% i un 4,1%, respectivament. D’altra banda, tant la Gasolina sense plom de 95 octans com la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un 0,8%. Finalment, el Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 6,4% i un 6,9%, respectivament.