L’any passat la Policia va registrar 4.009 infraccions (-2,5%)

Durant l’any 2025, la Policia d’Andorra va registrar un total de 4.009 infraccions al Principat, xifra que representa una disminució del -2,5% respecte a les 4.110 infraccions denunciades l’any 2024. Del total d’infraccions constatades l’any 2025, 1.159 continuen pendents de resolució, mentre que les 2.850 restants ja han estat tramitades i resoltes mitjançant el corresponent procediment sancionador. Aquestes dades suposen un decrement del -2,9% en les infraccions pendents i d’un -2,3% en les resoltes, en comparació amb l’any anterior.
Pel que fa a la tipologia de les conductes, es van denunciar 2.255 delictes i 1.754 contravencions penals, fet que representa una variació interanual negativa del -3,6% i del -0,9%, respectivament.
Segons la classificació establerta al Codi penal, les contravencions penals l’any 2025 corresponen a les comeses contra el patrimoni (867), contra els interessos generals (781) i contra les persones (106).
En relació amb les agressions, es van registrar 328 infraccions vinculades a diferents tipologies d’agressió, xifra que suposa un decrement del -4,1% respecte al 2024. D’aquestes, més de la meitat (208) corresponen a lesions i maltractaments físics intencionats fora de l’àmbit domèstic.
Pel que fa a les infraccions de caràcter patrimonial, se’n van denunciar un total de 1.085, amb un augment del +2,6% en comparació amb l’any anterior. D’aquestes, més de la meitat (691) corresponen a infraccions de furt.
L’anàlisi territorial mostra que les infraccions es van concentrar principalment a Andorra la Vella (41,7%), a Escaldes-Engordany (9,9%) i a la frontera hispanoandorrana (9,8%). Les parròquies que van experimentar un augment més significatiu del nombre d’infraccions respecte al 2024 són Sant Julià de Lòria (+19,2%), la Massana (+12,2%) i Canillo (+11,1%). En canvi, les zones on el nombre d’infraccions van disminuir de manera més notable són la frontera hispanoandorrana (-21,2%) i Ordino (-19,4%).