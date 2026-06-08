L’any passat la Policia va registrar 4.009 infraccions (-2,5%)

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Despatx central de la Policia
Despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

Durant l’any 2025, la Policia d’Andorra va registrar un total de 4.009 infraccions al Principat, xifra que representa una disminució del -2,5% respecte a les 4.110 infraccions denunciades l’any 2024. Del total d’infraccions constatades l’any 2025, 1.159 continuen pendents de resolució, mentre que les 2.850 restants ja han estat tramitades i resoltes mitjançant el corresponent procediment sancionador. Aquestes dades suposen un decrement del -2,9% en les infraccions pendents i d’un -2,3% en les resoltes, en comparació amb l’any anterior.

Pel que fa a la tipologia de les conductes, es van denunciar 2.255 delictes i 1.754 contravencions penals, fet que representa una variació interanual negativa del -3,6% i del -0,9%, respectivament.

Segons la classificació establerta al Codi penal, les contravencions penals l’any 2025 corresponen a les comeses contra el patrimoni (867), contra els interessos generals (781) i contra les persones (106).

En relació amb les agressions, es van registrar 328 infraccions vinculades a diferents tipologies d’agressió, xifra que suposa un decrement del -4,1% respecte al 2024. D’aquestes, més de la meitat (208) corresponen a lesions i maltractaments físics intencionats fora de l’àmbit domèstic.

Pel que fa a les infraccions de caràcter patrimonial, se’n van denunciar un total de 1.085, amb un augment del +2,6% en comparació amb l’any anterior. D’aquestes, més de la meitat (691) corresponen a infraccions de furt.

L’anàlisi territorial mostra que les infraccions es van concentrar principalment a Andorra la Vella (41,7%), a Escaldes-Engordany (9,9%) i a la frontera hispanoandorrana (9,8%). Les parròquies que van experimentar un augment més significatiu del nombre d’infraccions respecte al 2024 són Sant Julià de Lòria (+19,2%), la Massana (+12,2%) i Canillo (+11,1%). En canvi, les zones on el nombre d’infraccions van disminuir de manera més notable són la frontera hispanoandorrana (-21,2%) i Ordino (-19,4%).

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