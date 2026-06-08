La Seu: La lletera de la Fira de Sant Ermengol 2026, una edició que reivindica el paper de la dona formatgera

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó, han presentat aquest dilluns, oficialment, la lletera física decorada per a la Fira de Sant Ermengol 2026. Aquesta representació artística servirà com a fil conductor del cartell i de la imatge de la pròxima edició del certamen, que se celebrarà el cap de setmana del 16 al 18 d’octubre a la ciutat urgellenca.
Homenatge i reivindicació de les mestres formatgeres
La d’enguany és la quarta edició en què es decora una lletera com a símbol de la fira, esdevenint la proposta més personal i reivindicativa fins a la data. Si en anys anteriors els dissenys havien reflectit elements com el clima, els prats o els animals (vaques, ovelles i cabres), aquesta és la primera vegada que la figura humana protagonitza la peça.
La regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó, ha destacat la importància que aquest paper recaigués en una dona per a posar en valor el treball femení en el sector: “Una imatge val més que mil paraules i està molt clar què reivindiquem: les persones que hi ha al darrere treballant. Per ser la primera lletera que en parla, era molt important que fos una dona i reivindicar la seva feina com a formatgera”.
La iniciativa va néixer arran del tast de formatges de la Fira de Sant Miquel de Lleida de l’any passat, on es va fer palès que tots els formatges presentats al plat provenien de mestres formatgeres. Les dades de la fira de l’any passat recolzen aquesta realitat: de les 47 formatgeries presents en la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, 16 estaven regentades per dones, fet que va suposar el 35% del total dels professionals formatgers.
Un disseny amb ànima ‘vintage’
L’obra d’enguany aposta per una estètica de línies clàssiques o vintage per a connectar amb la tradició de centenars d’anys d’elaboració làctia al territori. El disseny de la lletera ha anat a càrrec de l’artista Carme Invernón, mentre que Anna Solans (@creativadisseny.cat) ha estat la dissenyadora responsable de traslladar-lo al disseny tipogràfic i al cartell que lluirà en els establiments comercials.
En l’apartat cromàtic, la peça destaca pel color crema de fons, emulant el color de la llet natural; i el color verd i les flors, en record dels prats i de l’alimentació dels animals, un factor viu que defineix els matisos i els gustos canviants de cada formatge artesà segons la temporada.
Amb la presentació d’aquesta imatge, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell dona oficialment el tret de sortida als preparatius de la Fira de Sant Ermengol 2026, consolidant-se un any més com la gran capital del formatge.