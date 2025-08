Astrié celebra que la majoria aposti pel multifuncional, però alerta dels dubtes que genera

El conseller comunal de Demòcrates a Andorra la Vella (Demòcrates)

Els consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié i Rosa Maria Sabaté, han votat aquest dijous a favor del contracte d’arrendament a 25 anys de la parcel·la de Prada Casadet (antiga plaça de Braus). En aquesta, la majoria hi projecta un edifici multifuncional per a albergar fires, concerts, congressos, esdeveniments esportius i d’altres esdeveniments de gran format. La majoria reprèn així un dels projectes estrella de l’anterior mandat Demòcrata.

Per tant, Astrié ha celebrat que l’actual Comú, finalment, hagi apostat per aquesta infraestructura “necessària” per al “desenvolupament cultural i econòmic” de la parròquia i del país, i més quan estant a l’oposició havien arribat a manifestar que era impossible fer-ho en aquella parcel·la. “El temps ha demostrat que era una necessitat real i compartida“, ha afegit Astrié.

El conseller ha demanat, en qualsevol cas, que es treballi de manera transversal (també amb el Govern i entitats vinculades amb la cultura i grans esdeveniments) per tal que el multifuncional estigui “pensat per a tothom i pugui albergar el màxim d’esdeveniments possibles“.

Ara bé, “una cosa és l’arrendament i la voluntat de fer un multifuncional, i l’altre el projecte”. El conseller de DA ha manifestat que li genera dubtes, per exemple, pel fet que es pugui plantejar com un edifici provisional: “si és així, m’agradaria que es repensessin el projecte perquè sigui definitiu“. També genera dubtes el fet de fer una instal·lació pública en terrenys de titularitat privada, malgrat els 25 anys de lloguer. A més, Astrié també veu “difícil que en aquell espai pugui haver-hi altres equipaments“, com és el cas del Museu Nacional que projectava el Ministeri de Cultura.

Per tot plegat, “està molt bé tenir la intenció de fer un multifuncional i que es tiri endavant, però ara caldrà veure com es tira endavant“, ha concretat. En aquest punt, ha demanat a la majoria poder veure el projecte, ja que fins ara només s’ha fet públic un esbós molt inicial.

També, en la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, i en el punt sobre els canvis en l’Ordinació tributària comunal, Astrié ha lamentat la decisió de la majoria de tornar a habilitar la mitja hora gratuïta dels aparcaments comunals per a tothom, també als turistes, el que pot portar a una “saturació“. El fet d’haver-ho limitat als usuaris de la Targeta PK, decisió presa en l’anterior mandat, era “una mesura beneficiosa i competitiva per al conjunt de residents del país“, la qual estava “acceptada per tothom”. També era una manera d’ingressar diners per a les arques comunals, aspecte que “ens neguiteja“, perquè amb la frenada dels ingressos per la construcció que s’albira, “no entenem el perquè de la mesura”. Per aquest motiu, els consellers de DA han demanat els estudis i els números que ho justifiquin.

Finalment, el conseller de Demòcrates també ha demanat com es troba el projecte d’instal·lar plaques fotovoltaiques a l’edifici dels Pouets, tenint en compte que ja a l’anterior mandat s’havia fet un estudi que n’avalava la viabilitat i rendibilitat econòmica. Ho han fet en el punt del Consell de Comú en què s’ha aprovat un acord amb FEDA per a instal·lar un generador fotovoltaic a la plaça del Poble. La majoria ha informat que no ho té com a prioritat, perquè encara no ha decidit quin ús es farà de l’edifici dels Pouets. Una postura “que no entenem“, perquè “no cal esperar al seu ús per a tirar endavant un projecte que representa un benefici per la sostenibilitat i la independència energètica del país“, ha exposat Astrié.