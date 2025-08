El Partit Socialdemòcrata demana solucions a la fractura social

Pere Baró atenent els mitjans de comunicació (PS)

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha explicat aquest dijous als mitjans de comunicació, la preocupació dels socialdemòcrates per les desigualtats socials que presenten les dades de l’enquesta de condicions de vida 2024. Pere Baró, ha destacat en les seves declaracions que “és una realitat que anem dient, que la fractura cada vegada és més gran”. Ho exposava tot assenyalant que el 20% de la població més benestant “cobra set vegades més” que el 20% amb menys recursos i que gairebé una de cada tres persones no pot fer front a despeses imprevistes.

Així mateix, Baró, ha destacat la forta dependència de les prestacions socials i les pensions, sense les quals “el 24,5% de la població estaria en risc de pobresa”, el que demostra que “som un estat assistencialista”.





Els punts que més preocupen als socialdemòcrates són:

Increment de la taxa de risc de pobresa fins al 16,4% (+2,8 punts respecte 2023).





Forta dependència de les prestacions socials: sense elles, el 24,5% estaria en risc de pobresa.





Taxa AROPE de pobresa o exclusió social del 19,4% (+0,5 punts).





Elevada desigualtat en els ingressos (índex de Gini: 38,4).





El 28,3% de la població no pot fer front a despeses imprevistes (1.295 €).





(1.295 €). Privació material severa que afecta el 5% de la població, amb xifres més altes en llars unipersonals.

Baró, proposa una revalorització per llei de salaris i pensions, un augment mínim exempt (40.000€), una reforma fiscal i una llei que reguli l’habitatge (lloguer i compra).