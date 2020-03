T’imagines que una aplicació mòbil et permetés contactar amb colles de diables o de bestiari d’arreu del territori per organitzar trobades? Aquest fet ja és una realitat gràcies a ‘Festarium’, que neix amb aquest objectiu. L’aplicació, creada per Javi Martínez, és gratuïta i de moment només està disponible per a mòbils amb sistema Android. El seu ús és exclusiu per a colles de cultura popular, i per a poder accedir-hi cal inscriure’s prèviament a través de la web festarium.cat

Tal com explica Javi Martínez, la idea de crear ‘Festarium’ va sorgir arran d’una conversa amb un amic que és cap de colla d’una entitat de cultura popular: “molts cops li costava accedir a altres colles perquè els canals de comunicació estaven molt diversificats. Qui té Facebook potser no té Instagram, o qui té Instagram potser no té Twitter. A més, molts cops les dades que trobes d’una colla no estan actualitzades. Amb aquesta aplicació la idea és tenir un canal únic de comunicació que serveixi com a punt de trobada i que faciliti el contacte i l’intercanvi amb altres colles d’arreu del territori”. Martínez també destaca el caràcter “viu” de l’aplicació, ja que anirà evolucionant segons els suggeriments que aportin els usuaris.

‘Festarium’: una aplicació que ret homenatge als orígens

El nom de l’aplicació prové d’un joc de paraules entre el mot ‘festa’ i el sufix ‘arium’ (‘origen’). El creador i programador de l’app explica que “és molt comú que les cercaviles, les processons o els correfocs siguin gestionats per entitats locals, així que la paraula ‘Festarium’ vol ser un homenatge i agraïment a les colles. Elles són l’origen de les festes”.

A ‘Festarium’ l’usuari és el màxim protagonista de l’aplicació. A través d’un calendari centralitzat, ell mateix pot crear un esdeveniment o apuntar-se en aquells que siguin del seu interès. L’app també disposa d’un cercador de colles amb les seves dades principals. De moment, un total de 42 colles de cultura popular són les que integren l’aplicació, principalment pertanyents a l’àmbit dels diables i de la imatgeria i bestiari festiu.

Segons Javi Martínez, “l’aplicació té bona pinta perquè va agafant territori, que és el que interessa. La màxima voluntat és seguir creixent i estabilitzar-nos”. La majoria d’entitats provenen de Catalunya, però també s’ha inscrit recentment una colla d’Alacant i una altra provinent de Menorca. El primer esdeveniment que es coordinarà a través de l’aplicació tindrà lloc el 18 de maig, i servirà per valorar el seu funcionament.

Ens de Comunicació